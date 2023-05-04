جمال عبدالحميد يكشف كواليس اعتذار الزمالك عن لقاء السوبر المصري

أكد جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار عدم المشاركة في لقاء السوبر المحلي من أجل كرامة القلعة البيضاء.

وأضاف قائلًا : قرارنا لا علاقة له بمباراة أو لاعب، لا نخاف من أحد، لكن الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية هم ما دفعونا أن نكون يد واحدة لاتخاذ قرار قوي ضد الظلم، وسنظل نحافظ على كرامة الزمالك لأنها فوق كل شئ".

وتابع :" نرحب بكل رموز نادي الزمالك وأبواب النادي مفتوحة للجميع ونفتح صفحة جديدة مع الجميع".

وتابع قائلا :" القرار الخاص بالاعتذار عن عدم المشاركة فى السوبر أعاد الكرامة لكل زملكاوي ".

واختتم تصريحاته قائلا :" أشكر المستشار مرتضى منصور وكل زملائي بالمجلس الذين اتخذوا القرار".

بدء توافد رموز الزمالك



بدأ رموز نادي الزمالك في التوافد على صالة حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء لحضور مراسم مؤتمر الدعم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وحضر كل من أحمد عبد الحليم وعادل المأمور وطارق يحيى وإسماعيل يوسف وخالد الغندور وأحمد حسام "ميدو" وأحمد دويدار والعديد من رموز الألعاب الجماعية المختلفة.

كما تواجد من أعضاء المجلس خالد لطيف أمين الصندوق وأحمد مرتضى منصور والكابتن جمال عبد الحميد واللواء علاء مقلد وأحمد دعبس.

ويشهد نادي الزمالك يوم دعم رموز النادي لمجلس إدارة القلعة البيضاء والمستشار مرتضى منصور تجاه القرارات التعسفية الأخيرة ضد النادي.

الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية في تمام التاسعة صباحاً يوم السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة بروكسي في بطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ٣٢ ببطولة كأس مصر.