حاول اغتصابها .. فتاة تطعن رجلا في متجر والدها بالعراق

لقي شخصا مصرعه في سوق بناحية زاراوة التابعة لقضاء رانية بمحافظة السليمانية العراقية بعدما طعنته فتاة في متجر تابع لوالدها.



وذكرت شرطة رانية في بيان لها قائلة "بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبدء التحقيقات ، تبين أن فتاة اسمها (د ، أ ، ك) من مواليد عام 2006 من سكان زاراوة طعنته.



وأضافت الشرطة في بيانها : وبعد أن تم القبض على الفتاة واستجوابها ، قالت للشرطة: "عندما كانت في المتجر بدلاً من والدها ، جاء الولد إلى متجرها وحاول اغتصابها ، وقامت بطعنه دفاعًا عن النفس وأصابته".



وأشار البيان الي الجثمان يخضع حاليا لفحص الطب الشرعي في السليمانية لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.