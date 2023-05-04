سمير فرج: مركز القيادة الاستراتيجي يضم كل عناصر القوات المسلحة كالبنتاجون الأمريكي

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن مركز القيادة الاستراتيجي بـ العاصمة الإدارية سوف يضم كافة عناصر القوات المسلحة.

وأضاف اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”،: “الرئيس السيسي قام بزيارة الأكاديمية العسكرية الجديدة التي ستكون بالعاصمة الإدارية”، لافتا: “ الأكاديمية العسكرية الجديدة ستضم الكلية الحربية وكلية الدفاع الجوي وستضم الكلية البحرية والجوية لكن كل منها سيظل في مكانه نظرا لطبيعة المهام الخاص بهما”.

وأشار اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي،: “مركز القيادة الاستراتيجية كان بمثابة حلم لنا قديما”، مضيفا: “ مركز القيادة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية سوف يضم كافة عناصر القوات المسلحة مثل البنتاجون الأمريكي”.