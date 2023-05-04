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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نبيلة مكرم : الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي | فيديو

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أن رسالتي للمرأة المصرية “إن إحنا قادرات على تغيير الواقع والثقافة، كون الأم عمود المنزل وتستطيع تشجيع أبنائها على العلاج من المرض النفسي”.

وقالت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن قرار خروجي من الوزارة طواعية، معلقة “كان قرارا صعبا، لكن لابد منه، أنا أقسمت قسما لبناء وزارة والعمل على مصلحة الدولة، هذا القسم عليه مسؤولية كبيرة، والحمد لله لمدة 7 سنين أزعم تمكني من الوفاء بالقسم، لكن حينما يأتي وضع أسري يستدعي حضوري كأم”.

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أنه كان لابد على الفور أن أطلب الاعتذار للتفرغ للابتلاء والتجربة التي مررت بها، ولا أستطيع إنكار دور القيادة السياسية والدولة حتى هذه اللحظة معي.

أب حنون لكل المصريين

وأشارت نبيلة مكرم إلى أن “الرئيس السيسي اتصل بي وساندني في أزمتي وهو أب حنون لكل المصريين”.

السفيرة نبيلة مكرم الرئيس السيسي ؤسسة فاهم للصحة النفسية مصلحة الدولة “حمدي رزق

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