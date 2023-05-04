نبيلة مكرم: فكرت في كتابة مذكراتي عن سنواتي بالوزارة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أنه فكرت في كتابة مذكراتي عن السنوات السبع التي قضيتها في الوزارة، لكن حاليا مركزة على المؤسسة و ابني رامي، لكن بصفة عامة لدي أجندة أسجل فيها، وأكتب الرسائل الجميلة.

وقالت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، "أنه نحتاج إلى حركة مجتمعية بشكل عام، محتاجين نقول لبعض إحنا مش مكسوفين من المرض النفسي، ليه تخفي ولادك وتقول مش هعالجهم".

ألتزم بالتعليمات والتوقيت المحدد

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، أنه كان يجب أن أقف بجوار أسرتي وزوجي وأبنائي، مؤكدة :أنا ألتزم بالتعليمات والتوقيت المحدد من الدولة لتنفيذ قرارها، وكان عليا تقديم رغبة الاعتذار عن المهمة".