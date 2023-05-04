إنهاء مهامها.. قرار عاجل من الرئيس التونسي بشأن وزيرة الصناعة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس ، قرارا يقضي بإنهاء مهام نائلة نويرة القنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة بحسب البيان الصادر عن الرئاسة التونسية منذ قليل.

وفي سياق اخر؛ استقبل قيس سعيّد، ظهرا بقصر قرطاج، نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية، ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات، بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وجدّد سعيد خلال اللقاء التأكيد على موقف تونس الثابت الداعي إلى حلّ الأزمة في ليبيا وفق مقاربة تقوم على وحدة هذا البلد الشقيق ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما شدّد الرئيس التونسي على أهمية مواصلة تعزيز سنّة التشاور والتنسيق بين البلدين في كلّ المجالات، لا سيّما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن.

وأكّد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق تطلعات الشعبين نحو المزيد من التكامل عبر تذليل كل الصعوبات التي تحول دون ذلك وتجاوز بعض الإشكاليات المفتعلة التي تهدف إلى التشويش على علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وليبيا، فضلا عن رفع التحديات الراهنة وتعزيز نسق الاجتماعات على كل المستويات وتطبيق الاتفاقيات الثنائية وتنويعها، وذلك انطلاقا من الإرادة الثابتة والنوايا الصادقة للبلدين وإيمانهما الراسخ بالمستقبل المشترك وبوحدة المصير.

كما مثّل هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى عدّة ملفات ثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.