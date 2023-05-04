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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة عماد تتألق بأغنية "ياما القمر ع الباب" في ليلة روائع الموجي

زينة عماد
زينة عماد

تألقت الفنانة زينة عماد، بأغنية "ياما القمر ع الباب" في ليلة روائع الموجي، وسط حضور جماهيري ضخم.

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يُحيي الحفل نُخبة من أبرز النجوم منهم أنغام، شيرين عبدالوهاب، زينة عماد، مي فاروق، صابر الرباعي، وائل جسار، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، ورمزي يسى ، وآخرون، وسيقدم النُجوم المشاركون مُختارات من أبرز الأغاني والأعمال الموسيقية التي قدمها الموسيقار الكبير محمد الموجي خلال مشواره.

ويستعيد حفل الموسيقار محمد الموجي زمن الفن الجميل، ويطرب الجمهور بأغانٍ راسخة في الذاكرة والوجدان لسنواتٍ طويلة، حيث تستضيف الرياض نخبة من الفنانين السعوديين والعرب في ليلة طربية فريدة.

ويأتي حفل الموسيقار محمد الموجي؛ امتدادًا لنجاح الليالي الفنية التي سبقته مثل: ليلة "صوت الأرض" وليلة "ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة"، و"ليلة من الماضي الجميل".

زينة عماد الفنانة زينة عماد ياما القمر ع الباب روائع الموجي صابر الرباعي شيرين عبدالوهاب مي فاروق

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