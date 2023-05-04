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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيف يعالج صندوق إعانة الطوارئ مشاكل العمالة غير المنتظمة؟.. فيديو

النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الجمهورية الجديدة لن تبني إلا بسواعد عمال مصر، مضيفا أن ما وجه به رئيس الجمهورية بشأن قانون العمل سيتم مراعاته من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، عبر برنامج «كلمة السر»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك تصنيفات مختلفة ومتعددة للعمالة غير المنتظمة، والرئيس السيسي أصر على فتح هذا الملف، قائلا: «ممثلون العمال يبحثون عن الأمان الوظيفي في قانون العمل».

وأشار إلى أن صاحب العمل يسعي للإنتاج، لافتا إلى أن الحكومة تسعي لقانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.

 

 تلتزم بنسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة

كما أكد أن معظم الشركات في القطاع تلتزم بنسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة،استمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، مبينا أن من ضمن قرارات الرئيس السيسي إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.

النائب عادل عبدالفضيل القوى العاملة رئيس الجمهورية أشخاص ذوى الأعاقة الإعلامى خالد ميرى

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