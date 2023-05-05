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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عبد العزيز: المستوي الإيجابي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني رفع سقف طموحات الجميع

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير لاحتفالية افتتاح الحوار الوطني وردود الأفعال الإيجابية التي جاءت من مختلف الكيانات سواء أحزاب ونقابات ومواطنين.

وأضاف عبد العزيز، في مداخلته مع الإعلامي عمرو خليل خلال برنامج «من مصر» المذاع على قناة "CBC" ، أن ما حدث في احتفالية انطلاق الحوار الوطني إيجابي وجديد، ولا سيما من صدق المتحدثين وصدق النوايا، حيث أن الهدف الواحد الذي اجمع عليه الجميع هو مصلحة الوطن، مؤكدًا أنّ هذا المستوي الإيجابي في الجلسة الافتتاحية رفع سقف الطموحات لدى الجميع سواء المواطنين، المراقبين، والسفراء.

وتابع: الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، تلقت ما يزيد عن 180 ألف رسالة ومقترح بشأن الحوار، وبعد تقسيمهم وتصنيفهم، وصلت النسب إلى 37 % للمحور الاقتصادي، و 34% للمحور المجتمعي، و 29% للمحور السياسي، موضحًا أن هذه النسبة تعني أن هناك أكثر من 60 ألف مقترح خاص بالمحور المجتمعي، وهو الأمر الذي تطلب حصره شهور من الأمانة الفنية.

واستكمل مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أنه تم تقسيم قضايا وموضوعات إلى 6 لجان وهي: «لجنة التعليم والبحث العلمي، الصحة، القضية السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية، الشباب»، مشيرًا إلى أنه تم اختيار يوم الخميس مبدئيًا لمناقشة موضوعات المحور المجتمعي.

 

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وقال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاحية الحوار الوطني تعطي ضمانة حيث أن الكلمة لم تكن بروتوكولية، وكانت محددة ولها توجه وطلبات محددة وهو ما يؤكد الاهتمام الرئاسي بهذا الحوار الوطني ومخرجاته والتي سيتم رفعها مباشرة إلى الرئيس.

الحوار الوطني خالد عبدالعزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي عمرو خليل الأسرة

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خالد عبد العزيز: المستوي الإيجابي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني رفع سقف طموحات الجميع

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