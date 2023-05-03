خالد عبد العزيز: وسائل الإعلام ستتواجد في كافة جلسات الحوار الوطني

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق، ومقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إنه فور إطلاق الرئيس السيسي دعوة الحوار الوطني، قمنا بفتح كافة المنصات لتقبل كافة المقترحات، متابعا: المحور المجتمعي هو الأكبر من حيث النسبة، والتي تصل إلى 34%.

وأضاف "خالد عبد العزيز" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر على الحياة، ان مجلس أمناء الحوار الوطني قاموا بتقسيم المحور المجتمعي إلى 6 لجان، وعلى الفور بدأت اللجان في استقبال كافة المقترحات والقضايا، التي سيتم مناقشتها، ومن ثم عرضها على اعضاء الحوار الوطني.

واسترسل: لم أكن أتوقع كم الحضور في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اليوم، والافتتاح كان رائعا، وسيشجع الكثير للمشاركة ومتابعة الحوار الوطني، منوها بأن هناك متابعة شعبية من قبل الجميع للجلسات.

وشدد على أن وسائل الإعلام ستكون متواجده في كافة الجلسات القادمة، وسيتم إذاعتها على الهواء، منوها بأن ملف الاسرة والتماسك المجتمعي وقضايا الأسرة والأطفال سيكون لهم الاهتمام الأكبر داخل المحور.