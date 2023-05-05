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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 1056محضر بدمياط وضبط 900كيلو لحوم فاسدة

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة محطات الوقود للوقوف على معدلات توافر المواد البترولية و الإعلان عن أسعار السولار عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعره بمقدار جنيه واحد للتر ، والتأكيد على الالتزام بالسعر الجديد...

وعلى جانب آخر، فقد أعلنت المديرية عن تحرير ١٠٥٧ محضر خلال الحملات التى تم تنفيذها على الأسواق خلال ابريل الماضى بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة،  حيث تم ضبط مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر و رصد حالات غش تجارى و سلع مجهولة المصدر،  هذا إلى جانب التحفظ على ٩٠٠ كجم مصنعات لحوم  و ٢٥٠ كجم عدس نتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضًا ١٥٠ شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج المنظومة..

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دمياط إستهلاك الآدمى أسعار السولار استهلاك أبريل الماضي الإعلان عن الأسعار التسعير التلقائي التجارة الداخلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

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