أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع كبار قادة القوات المسلحة.. وتخفيضات على تذاكر مصر للطيران

أخبار مصر .. نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية فيديو لتفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



تفاصيل اجتماع الرئيس مع كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية.. فيديو



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ، صباح اليوم الخميس، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقدة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، بمقر القيادة الاستراتيجية.

الرئيس يوجه باستمرار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية للتحديث الشامل للجهاز الإداري

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية وعددًا من منشآت العاصمة الإدارية.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر مصر للطيران الدولية لمدة 10 أيام

طرحت مصر للطيران، تخفيضا بنسبة 25% على جميع التذاكر الدولية للدرجة الاقتصادية، لمدة 10 أيام حتى يوم 14 مايو الجاري، وذلك بمناسبة الذكرى 91 لتأسيس الشركة.

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية قراراً بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة.

الحكومة: إعادة تفعل 3600 كارت "تكافُل وكرامة" وصرف 350 مساعدة مالية خلال أبريل

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.