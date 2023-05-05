نجم الزمالك: بحمد ربنا إننا اعتذرنا كنا هنخسر من الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.



وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه على فيسبوك فى تصريح على لسان بشير التابعي " الزمالك لو لاعب الأهلي في السوبر كان خسر بفضيحة.. وبحمد ربنا اننا اعتذرنا لأن اللاعيبة دي متقدرش على ماتش زي ده.



يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.