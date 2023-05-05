هيكسب .. بشير التابعي يتوقع الفائز بين الأهلي وبيراميدز في السوبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.



وكتب مهيب عبدالهادي عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح على لسان بشير التابعي "أتوقع ٧٠ % بيراميدز هيكسب الأهلي في السوبر"

يشارك بيراميدز بصفته وصيف بطولة الدوري وكأس مصر بعد اعتذار نادى الزمالك بطل الدوري الموسم الماضى، فيما تأهل الأهلي كبطل لبطولة كأس مصر عن الموسم نفسه.

ويحمل الأهلى لقب النسخة الأخيرة من كأس السوبر المحلى بالفوز على الزمالك فى النسخة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع سافيو وكريم فؤاد.