بركات يتغنى بنجم الأهلي.. ويشيد بـ"كولر" قبل مواجهة السوبر

أكد محمد بركات أن الأهلي يعيش حالة فنية أفضل قبل لقاء كأس السوبر بالنسبة لفريق بيراميدز الذي يعاني مشاكل فنية وبدنية ولكن ذلك لا يعني شيئاً في واقع المباراة التي ستكون صعبة.



وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن الأهلي لديه العديد من العناصر المميزة ولكن يبقى مروان عطية نجم الأهلي الأبرز في الفترة الأخيرة.



وأضاف: "لابد أن أتوقف عند مروان عطية لأنها صفقة جاءت في شهر يناير الماضي رغم تواجد عدد من العناصر داخل الفريق في نفس مركزه ولكنه تعامل بكل هدوء وتركيز من أجل الوصول للتشكيلة الأساسية وإقناع مدربه مارسيل كولر".



وأوضح أن السويسري مارسيل كولر مدرب رائع وهادئ ومنظم وأبرز ما يميزه أنه يتعامل بهدوء مع الإعلام.