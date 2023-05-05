جوجل تكشف تصميم هاتف Pixel Fold قبل إطلاقه رسميا.. فيديو

كشفت شركة جوجل Google، رسميا عن تصميم أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، والذي من المقرر أن تعلن عنها خلال الأسبوع المقبل بمؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، قامت جوجل بالكشف عن تصميم هاتف Pixel Fold، في مقطع فيديو تشويقي، وكتبت أسفله عبارة على متجرها الالكتروني تقول "إنه أول هاتف قابل للطي من تصميم جوجل".

جوجل تكشف تصميم هاتفها القابل للطي الأول Pixel Fold

ومع أن الشركة لم تكشف عن مواصفات هاتف Pixel Fold المنتظر، فإن مقطع الفيديو التشويقي القصير يعرض شاشة خارجية بالحجم الكامل على هاتف يفتح بشكل مشابه لأجهزة Galaxy Z Fold من سامسونج.

هاتف Pixel Fold

ويتميز هاتف Pixel Fold، بشريط على الكاميرا الخلفية يشبه ما هو موجود على ظهر هواتف "بكسل" القياسية من جوجل، ولكنه لا يظهر بشكل بارز، وهو عكس ما أظهرته الصور المسربة عن الهاتف خلال الآونة الأخيرة.

وذكر تقرير صادر من شبكة CNBC الإخبارية الأمريكية، في شهر أبريل الماضي، بأن هاتف جوجل القابل للطي، سيأتي بقياس 5.8 بوصة، يمكن فتح طيته ليصبح جهازا لوحيا بقياس 7.6 بوصة.

ويشاع أن هاتف Pixel Fold، سيعمل بواسطة معالج جوجل الجديد Google Tensor G2، وسيبلغ وزنه 10 أونصات، كما أنه سيتميز بمفصلة هي الأكثر متانة في الهواتف القابلة للطي".

Pixel Fold

وإلى جانب ذلك أشارت التسريبات، إلى أن سعر هاتف Pixel Fold، يزيد عن 1700 دولار (أي ما يعادل 52 ألف و600 جنيه مصري)، وهو أرخص قليلا من أحدث إصدارات شركة سامسونج القابل للطي Z Fold 4، والذي انطلق مقابل سعر 1799 دولار (أي ما يعادل 55 ألف و600 جنيه مصري).

ومن المقرر أن تطلق شركة جوجل هاتف Pixel Fold، خلال شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى أنها ستعلن عنه بشكل رسمي خلال مؤتمرها السنوي للمطورين الذي سيقام يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 مايو.