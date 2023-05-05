أخفاها داخل علب برفان.. ضبط 12 سبيكة ذهبية مهربة مع راكبين في مطار القاهرة| صور

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبين مصريين تهريب كمية من السبائك الذهبية بقصد عدم سداد الضرائب الجمركية.

الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من العين استوقف حسن شرف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هيثم صلاح مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة داخل إحدى الحقائب.

قام محمود محمد سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف أحمد محمد رفاعي مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبة يدويا مما أسفر عن وجود سبيكتين اخفاهم الراكب في احد جوانب الحقيبة، وبتفتيش الراكب ذاتيا بواسطة سيد فؤاد مأمور الجمرك وجد سبيكة أخرى اخفاها الراكب في ملابسه التي يرتديها، قام محمد الدمرداش مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من علاء سمير و ايمن الجوهري وأحمد رفاعي لوزن وتوصيف وتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها ٣٠٠ جرام.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من الرياض حيث استوقف أحمد رفاعي مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة روفيدة احمد علي مأمور الجمرك والتي تلاحظ لها وجود كثافات معدنية معتمة وسط الملابس بالحقائب.

قام محمود سليمان مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف حسن شرف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود ٩ سبائك أخفاهم الراكب داخل عبوات "بارفان" قامت لجنة مكونه من سيد فؤاد وأحمد أمين وعلاء سمير و ايمن الجوهري تحريز وتصنيف السبائك التسعة بعد وزنهم، حيث بلغ وزن اربعة منهم ١٠٠ جرام لكل واحدة و خمس سبائك بوزن ٢٠ جرام لكل واحدة بإجمالي ٥٠٠ جرام.

أمر محمد رمضان الدمرداش مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بتوجيهات من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية.