أسامة عرابي: الأهلي حسم نتيجة الدوري بنسبة كبيرة

أكد الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، سيبدأ بـ محمود كهربا على حساب محمد شريف لاعب الأهلي.



وأضاف أسامة عرابي، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أنه إذا كان فى مكان كولر، سيبدأ بـ كهرباء، وبعد ذلك يتم الدفع بـ محمد شريف.



ولفت إلى أن كولر فى الفترة الأخيرة لديه فكر مميز، وكهربا فى المباريات الأخيرة يقدم مباريات قوية، ولديه حماس كبير.



وأشار إلى أن كولر في الفترة الأخيرة حظى على حب الجماهير بالنادي الأهلي، و مبارياته قوية، و بنسبة كبيرة الأهلي سيحصل على الدوري، و على السوبر.



وتابع :" الدوري قريب من الأهلي، وخلال أسابيع قليلة سيتم الحسم، وأن كولر ناجح مع الأهلي".



