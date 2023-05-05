كهربا في الهجوم| تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع اليوم بـ مباراة السوبر

أكد الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لـ النادي الأهلي كولر، استقر على التشكيل الأساسي لـ الأهلي في الفترة الأخيرة، ومباراة السوبر أمام بيراميدز ستكون التشكيلة بنسبة كبيرة مثل المباريات الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن المدير الفني لـ الأهلي في الفترة السابقة، كانت يغير خطوطا بالكامل، ولكن الآن أصبح التشكيل معروفا.

ولفت إلى أن هناك 9 لاعبين بشكل أساسي من الـ 11 ثابتين، وأن التغيير يكون بسبب الإجهاد، وأن التشكيل المتوقع لـ الأهلي سيكون:

محمد الشناوي حراسة المرمي

محمد هاني – محمود متولي- محمد عبد المنعم – على معلول في الدفاع

ديانج و مروان عطية و حمدي فتحي في خط الوسط

حسين الشحات و كهربا و تاو في الهجوم