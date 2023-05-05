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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الحوار الوطني فرصة ذهبية لمواجهة كافة التحديات والأزمات

عبدالمجيد الأشقر
عبدالمجيد الأشقر

أشاد النائب عبدالمجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الكبيرة للقوى السياسية والنخب المصرية، في الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني.

وقال "الأشقر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني تاريخية، وأكدت بما لا يدع مجالا للشك حرصه على نجاح هذا الحوار، الذي يعد فرصة ذهبية لمواجهة كافة التحديات والأزمات العالمية، والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قول الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".. ضمانة حقيقية لنجاح الحوار الوطني، ويؤكد تمامًا أن الوطن يتسع للجميع، وأن كافة الآراء والأفكار مقبولة.

واختتم النائب عبدالمجيد الأشقر: "الحوار الوطني حدث تاريخي يثبت ويؤكد مدى الديمقراطية والحرية التي تتمتع بها مصر، وأننا نسير على الطريق الصحيح لإكمال مسيرة البناء والتنمية، وتأمين مستقبل أفضل للأبناء والأحفاد".

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