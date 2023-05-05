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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي رسم الطريق أمام المشاركين في الحوار الوطني لإنجاحه

صدى البلد

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الأولى للحوار الوطنى رسمت الطريق أمام جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطني لصياغة استراتيجية وطنية وشاملة لاستكمال الجهود الناجحة للقيادة السياسية للانتقال إلي الجمهورية الجديدة والتأكيد علي أن الدولة المصرية عازمة علي المضي قدمًا نحو مشاركة أكثر فاعلية لكل أبناء الوطن.


واعتبر " أمين " فى بيان له أصدره اليوم أن القوى السياسية المشاركة فى هذا الحوار ومن خلال الأوراق التى تقدمت بها لطرحها على طاولة الحوار الوطنى بمثابة وجود رؤية كاملة تمتلكها العقول المصرية لكل قضايا الوطن التي فرضتها المتغيرات الدولية لتحقيق طموحات وأمال الشعب المصرى ولمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطني سيخرج بأفكار حديثة تحقق التنمية الشاملة للدولة المصرية لأن الهدف النهائي الوصول إلي أكبر قدر ممكن من الاستفادة بالآراء المتاحة علي أرضية وطنية تحت مظلة وطنية خاصة أن عقد الحوار الوطني تحت مظلة رئاسة الجمهورية يضمن للجميع تنفيذ المخرجات النهائية.


وقال النائب أشرف أمين إن المصريين يثقون ثقة تامة ومطلقة فى حرص الرئيس السيسى على تنفيذ كل ما يصدر عن الحوار الوطنى من قرارات وتوصيات موجهاً تحية قلبية لادارة الحوار الوطنى على جهودها الناجحة فى استكمال هذا الحوار وتحقيقه لجميع أهدافه.


ووجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير لجميع القوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى مؤكداً أن استجابة القوى الوطنية للجلوس على المائدة المصرية للحوار الوطنى ضمانة حقيقية لانجاحه وتحقيقه لجميع أهدافه مؤكداً أن الرئيس السيسى حقق نجاح كبيرة ومبهرة فى التفاف كل المصريين حول جميع مؤسسات الدولة المصرية. 

إدارة الحوار الوطني أبناء الوطن إستراتيجية وطنية الحوار الوطني الجمهورية الجديدة

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