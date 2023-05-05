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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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7 درجات| الأرصاد: انخفاض الحرارة غدا وتحسن الأجواء

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد انخفاضا قدره 4 درجات في قيم الحرارة مقارنة بالأمس، حيث سجلنا 34 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 30 درجة مئوية، حيث نتأثر بالكتل الهوائية الغربية القادمة من المناطق الصحراوي، وبعض الكتل الهوائية الشمالية، وسيكون فيها انخفاض طفيف جدا في درجات الحرارة.

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وأضافت غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ درجة الحرارة غدا السبت ستنخفض عن درجة الحرارة أمس بـ 7 درجات، وسيشعر الجميع بفارق درجات الحرارة.

وكشفت أن  الأجواء ما تزال حارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء حارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ولكن السواحل الشمالية الغربية ستبدأ تتأثر بانخفاض درجات الحرارة، والأجواء عليها مائلة للدفء خلال فترات النهار.

الطقس في الفترات الأولى من الصباح الباكر


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الفترات الأولى من هذا الصباح بدأ يكون بها نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب محافظات الجمهورية، كما أنّ هذه الأتربة قد تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية، وهي موجودة معنا الآن، وستستمر حتى فترة الظهيرة.

الطقس في فترة الليل


وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «خلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، لان الكتل الهوائية الشمالية ستبدأ تؤثر علينا، وبالتالي، فإن أجواء فترة الليل، وبخاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر ستكون الأجواء فيها مائلة للبرودة على أغلب المحافظات، وبخاصة المناطق الشمالية».
 

 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة منار غانم احوال الطقس

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