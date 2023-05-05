عواصف ترابية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

أكدت الدكتورة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تنخفض عن الأمس بـ 4 درجات، موضحة أن درجات الحرارة أمس كانت 34 و اليوم القاهرة تسجل 30 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولي، أن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية، قادمة من المناطق الصحراوية.



ولفتت إلى أن السواحل الشمالية تتعرض لـ موجة من الانخفاض، وأن البلاد تشهد منذ الصباح موجة من الرياح المصاحبة لـ الرمال و الأتربة.



وحذرت مرضى الحساسية بالخروج من البيت دون ارتداء كمامة، وذلك بسبب الرمال و الأتربة، لآن البلاد تتعرض لـ موجة من الرياح.



وأشارت إلى أن البلاد من غدًا السبت سيكون هناك انخفاض جديد في درجات الحرارة، وسيكون هناك تكاثر لـ السحب، وستنخفض درجات الحرارة 7 درجات عن أمس، وسيكون هناك فرص أمطار على السواحل الشمالية الغربية.



وكشفت أن الأمطار ستكون أعلى من الخفيفة و ستصل لـ المتوسطة، ولكن لن يكون هناك تأثير على الأنشطة اليومية.



