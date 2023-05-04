تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 4 مايو 2023





استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الخميس 4 مايو 2023.

وشهدت بعض الأسعار انخفاضًا كبيرًا في الأسعار، وسجلت اليوم كالتالي:

الطماطم 6 جنيهات للكيلو

البصل بـ 9 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيه للكيلو

الخيار 7 جنيهات للكيلو

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن أمس، الأربعاء، كان تدشينا لبداية الحوار الوطني، لافتًا إلى أنه وكل الحضور استمعوا بإمعان لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أرسل من خلالها عدة رسائل، منها السعي إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة، ووضع خارطة طريق لمستقبل الأبناء والأحفاد، بالإضافة إلى أهمية الحوار في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن والمواطن.

وأضاف حسنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية أمل صالح، أنّ الرئيس السيسي شدد على أن الجميع يعمل من أجل صالح الوطن لرسم ملامح الجمهورية الجديدة، كما أنّ الدولة المصرية تمتلك كفاءات العقول، وهو ما يعبر عن ثقة رئيس الجمهورية في المصريين.

محدش ينخدع | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

أكدت الدكتورة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم درجات الحرارة ستصل إلى 34، وفى فترة الليل ستصل لـ 23 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن حالة الجو الحالية تتسبب فى شبورة فى الصباح، وهناك فرص لـ سقوط بعض الأمطار على السواحل الشمالية.



القوى العاملة تحذّر من الانسياق وراء الشائعات بشأن هذه الفئة

قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي بإسم وزارة القوى العاملة؛ إن مجموعة القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحتفالية عيد العمال هذا العام ليست للعمالة غير المنتظمة فقط بل شملت قرارات وتوجيهات في اكثر من مجال من ضمنها دمج ذوي الهمم في مجال العمل وهذه القرارات موجهه لوزارة القوى العاملة بما انها هي المعنية بهذا الملف.

أضاف عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن ضمن توجيهات الرئيس تفعيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي والقيام بدوره في الفترة المقبلة في إعادة مناقشه مشروع قانون العمل المطروح حاليا في البرلمان؛ بالإضافة الى تعزيز الامتثال لقوانين العمل الدولية في مجال العمل؛ مضيفا اننا نجدد في وزارة القوى العاملة وهذا التحديث هام جدا في هذه الفترة؛ منوها من عدم الانسياق نحو اي شائعة حول اي صفحات وهمية او اي رسائل وهمية حول العمالة غير المنتظمة وذلك ما اتضح للوزارة من الاعداد الضخمة من الشكاوي التي قدمت لنا.

ظاهرة تبشر عودتها بصيف حار جداً على مستوى العالم .. تفاصيل





عرضت فضائية “يورونيوز”تقريرا بعنوان، ما هي ظاهرة إل نينيو التي تبشر عودتها بصيف حار جداً على مستوى العالم؟.

ووفقا للتقرير، تسببت ظاهرة إل نينيو خلال السنوات الثماني الأخيرة في أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة على الإطلاق في كوكبنا. واليوم هناك إنذار من الأمم المتحدة، وتحديدا من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، يفيد بأن على العالم التحضر لدرجات حرارة قياسية بسبب هذه الظاهرة.

يرجح علماء المناخ إلى حد كبير تشكل ظاهرة إل نينيو المناخية هذه السنة، لتتسبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى حد تسجيل درجات قياسية جديدة في سياق الاحتباس الحراري، وهذا ما حذرت منه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء.

المتحدث باسم الجيش السوداني: نوافق على الهدنة إذا التزمت الميليشيات





أفاد العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن الجيش السوادني تصدى لمحاولة عناصر ميليشيا الدعم السريع مهاجمة قيادة منطقة بحري العسكرية، وكبدهم خسائر كبيرة وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المتمردين وفرار بعضهم تاركين عرباتهم وعتادهم، مشيرًا إلى أن الجيش يسيطر بشكل كامل على منطقة بحري.

إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة اليوم وغدا.. تفاصيل





أكدت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية أن الطرق الجديدة اللي تم افتتحها مؤخرا تستوعب كم كثافات مروريه كبير بالإضافة إلى أن الطرق على أحدث النظم الخاصة بالطرق و اكثر من رائعة.

ونوهت إلى أن الهيئة القومية لمترو الانفاق أعلنت أن في إطار تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث المترو مترو تم إغلاق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو لاستكمال تنفيذ اعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة.

ثبات انفعالي لقاتلة طفلها بالشرقية خلال الإدلاء باعترافات تفصيلية أمام النيابة





أذاع برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدي البلد2، تقديم الإعلامية نهال طايل، حلقة جديدة، يكشف فيها تفاصيل جديدة حول الجريمة البشعة في محافظة الشرقية، وتحديدا في مركز فاقوس، حيث أقدمت سيدة تدعى هناء على إنهاء حياة ابنها سعد بطريقة مأساوية.

القوى العاملة تحذر من رسائل وهمية بخصوص منح العمالة غير المنتظمة.. فيديو





أكد عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال تؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.

ناقد رياضي: العقوبات تنتظر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر





أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن الانسحاب أو الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر هما نفس الأمر، وأن الزمالك سيوقع عليه عقوبة بعد الانسحاب من مباراة السوبر التى كان مقررا لها غدًا الجمعة.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فريق نادي الزمالك سيوقع عليه عقوبات بعد الانسحاب من مباراة السوبر، وفقًا لـ القواعد و اللوائح.