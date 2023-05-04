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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: العقوبات تنتظر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

الأهلى و الزمالك
الأهلى و الزمالك

أكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد، أن الانسحاب أو الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة السوبر هما نفس الأمر، وأن الزمالك سيوقع عليه عقوبة بعد الانسحاب من مباراة السوبر التى كان مقررا لها غدًا الجمعة.

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وأضاف الناقد الرياضي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فريق نادي الزمالك سيوقع عليه عقوبات بعد الانسحاب من مباراة السوبر، وفقًا لـ القواعد و اللوائح. 

ولفت إلى أن الرياضة تحتاج لـ حوار وطني، لأن الكثير من أفراد المنظومة الرياضية فى جزر منعزلة، وأن الجميع يجب أن يتناقش لحل تلك المشكلات.

وأشار إلى أن بعض الفرق تقوم بالحديث فى أشياء غير قانونية، فالأهلى أعلن الانسحاب حالة عدم مشاركة محمود كهربا لاعب الأهلي فى مباراة السوبر، وبعد تأكيد المشاركة انسحب الزمالك.

بليغ أبو عايد الزمالك مباراة السوبر كهربا لاعب الأهلي

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