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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محدش ينخدع | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

 أكدت الدكتورة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم درجات الحرارة ستصل إلى 34، وفى فترة الليل ستصل لـ 23 درجة.

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الذروة النهارده.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

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ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على القناة الأولي، أن حالة الجو الحالية تتسبب فى شبورة فى الصباح، وهناك فرص لـ سقوط بعض الأمطار على السواحل الشمالية.


ولفتت إلى أن اليوم هناك نشاط لـ الرياح على السواحل الشمالية الغربية، وستكون مثيرة لـ الرمال و الأتربة، ولذلك على مرضى الحساسية توخى الحذر.

 

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة


وأشارت إلى أن درجة الحرارة من الغد ستنخفض، وسيشعر المواطنين بـ انخفاض درجات الحرارة من يوم السبت، ولذلك على المواطنين الحذر من التقلبات.


وطالبت المواطنين بعدم الانخداع من ارتفاع حرارة الجو، وارتداء الملابس الصيفية.


 

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