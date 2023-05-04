عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القوى العاملة تحذر من رسائل وهمية بخصوص منح العمالة غير المنتظمة.. فيديو

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة

أكد عبدالوهاب خضر المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد العمال تؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية العمال المصريين في الداخل والخارج.

txt

متحدث القوى العاملة: قاعدة البيانات عن العمالة غير المنتظمة محكمة

txt

القوى العاملة: عودة مستحقات 7 عمال مصريين بالسعودية.. وحملة للتوعية بالحقوق والواجبات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، على القناة الأولى: "جميع القرارات التي أعلن عنها الرئيس مهمة مثل دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتفعيل وتعزيز الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر فيها يخص اتفاقيات العمل".

وتابع عبدالوهاب خضر: "الدولة المصرية تتطلع إلى تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل وتعزيز علاقات العمل بين الأطراف الثلاثة؛ الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وبالتالي فإن جميع القرارات تتجه إلى التأكيد على ثوابت الدولة المصرية باعتبار العامل المصري هو الثروة الحقيقية".

وحذر من أن بعض الصفحات والمواقع الوهمية تحاول التواصل مع العمال المصريين والنصب عليهم بكل الأشكال، لذلك، فإن الوزارة تنبه وتحذر كل المواطنين من الانسياق وراء هذه الصفحات الوهمية أو أي رسالة تصل المواطنين وتوهمهم بانهم حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة حتى تحصل على أموال منهم.

 

 

وزارة القوى وزارة القوى العاملة السيسي القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

بعد اعتذاره عن السوبر المصري.. اتحاد الكرة يجهز مفاجأة لنادي الزمالك

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

نمو يفوق التوقعات وتنفيذ مشروعات جديدة.. ماذا حققت ثروة الغاز المصرية من مليارات؟

بعد زيادة سعر السولار.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة بقري ومدن المنيا

اندلاع حريق في قطار الركاب المتجه من مطروح للإسكندرية

ماذا يفعل الركاب لو السواق زوّد الأجرة بالمخالفة للتسعيرة؟.. التنمية المحلية تجيب

زيادة 10%.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم بالجيزة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال ببلدة حوارة في نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفائدة 23 % ولمدة 3 سنوات| 4 شهادات إدخار باستثمار مضمون

موقف صادم.. سيدة تعثر على وجه ملك بريطانيا في عصير موز| صورة

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

فيديو

فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ