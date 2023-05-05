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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آلاء نصار: أول مشهد درامي في حياتي كان أمام خالد النبوي‏

الفنانة آلاء نصار
الفنانة آلاء نصار

تحدثت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، عن دورها "زاهية" ‏في مسلسل رسالة الإمام، قائلة إنها عندما علمت بتفاصيل الشخصية شعرت ‏بالخوف وثقل الموضوع، إذ أن ذلك الدور مسئولية كبيرة كون هذه الشخصية ‏تاريخية وليست من وحي الدراما لذلك كان يجب عليها التركيز  من أجل تقديم هذه ‏الشخصية كما هي أو التقريب منها قدر الإمكان خاصة أن تلك الشخصية عكس ‏طبيعية الفنانة "نصار" الحقيقة في الكثير من الأمور.

 

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وأضافت "نصار" خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى‏، أنّ أداء الدور باللغة العربية كان سهلا إلى حدًا ما، إذ أنها خريجة شريعة وقانون ‏بالأزهر، وهذا ما يسر عليها الأمر، مشيرة إلى أنهم كان معهم مدقق لغوي بذل ‏مجهود كبير من أجل أداء الدور بشكل صحيح تماما، مؤكدة على أن دراستها ‏ساعدتها في هذا الدور.

 

العمل مع الفنان خالد النبوي
وتابعت إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، أن الفنان خالد النبوي كان يساعد كل ‏العاملين في "اللوكيشن" من أصغر الشخصيات لأكبرهم، مشيرة إلى أن أغلب ‏مشاهدها كانت مع "النبوي"، أول مشهد صورته كان معه، وكان هذا الأمر "لطيفا ‏ولكنه مخيف"، وذلك الأمر كان تحديا بالنسبة لها إذ أنها كانت تريد إخراج أحسن ‏ما لديها، كون أول مشهد درامي تقوم به في حياتها أمام الفنان خالد النبوي.‏

 

الفنانة آلاء نصار مسلسل رسالة الإمام رسالة الإمام الفنان خالد النبوي

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