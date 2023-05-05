آلاء نصار: أول مشهد درامي في حياتي كان أمام خالد النبوي‏

تحدثت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، عن دورها "زاهية" في مسلسل رسالة الإمام، قائلة إنها عندما علمت بتفاصيل الشخصية شعرت بالخوف وثقل الموضوع، إذ أن ذلك الدور مسئولية كبيرة كون هذه الشخصية تاريخية وليست من وحي الدراما لذلك كان يجب عليها التركيز من أجل تقديم هذه الشخصية كما هي أو التقريب منها قدر الإمكان خاصة أن تلك الشخصية عكس طبيعية الفنانة "نصار" الحقيقة في الكثير من الأمور.
وأضافت "نصار" خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أنّ أداء الدور باللغة العربية كان سهلا إلى حدًا ما، إذ أنها خريجة شريعة وقانون بالأزهر، وهذا ما يسر عليها الأمر، مشيرة إلى أنهم كان معهم مدقق لغوي بذل مجهود كبير من أجل أداء الدور بشكل صحيح تماما، مؤكدة على أن دراستها ساعدتها في هذا الدور.
العمل مع الفنان خالد النبوي
وتابعت إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، أن الفنان خالد النبوي كان يساعد كل العاملين في "اللوكيشن" من أصغر الشخصيات لأكبرهم، مشيرة إلى أن أغلب مشاهدها كانت مع "النبوي"، أول مشهد صورته كان معه، وكان هذا الأمر "لطيفا ولكنه مخيف"، وذلك الأمر كان تحديا بالنسبة لها إذ أنها كانت تريد إخراج أحسن ما لديها، كون أول مشهد درامي تقوم به في حياتها أمام الفنان خالد النبوي.