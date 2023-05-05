الفنانة آلاء نصار: عملت محامية قبل دخولي الفن

قالت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، إنها كانت تعمل ‏محامية، وتحلم بأن تكون ممثلة منذ الصغر ولكنها لم تخبر أهلها عن أحلامها لأنه ‏كان من الصعب عليهم تقبل ذلك، متابعة: "في إحدى الأيام أثناء عملها، ذهبت إلى ‏معهد السينما وقدمت فيه"، مشيرة إلى: "كنت بشتغل في قضايا لها علاقة بالإدارية ‏العليا ومجلس الدولة، وكنت شاطرة جدا في هذا الجزء، لذلك تأخرت في اتخاذ ‏قرار التمثيل".‏



وأضافت "نصار" خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى ‏، أنّها قررت دراسة التمثيل وبدأت في حضور الورش المتعلقة بذلك للتأكد من ‏كونها موهوبة وستصلح في هذا المجال أما لا.‏



وتابعت، أنها في وسط دراسة التمثيل والسينما، قررت ترك المحاماة و الاستمرار ‏في المجال الذي كانت تحلم به منذ الصغر، مشيرة إلى أن بعض أفراد أسرتها ‏اعترضت على مبدأ التمثيل أما البعض الأخر تقبلوا الفكرة رغم خوفهم من تلك ‏الخطوة، وأمام كل ذلك صممت على قرارها وبدأت في مشوارها الفني.‏



