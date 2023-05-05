الفنانة آلاء نصار: عملت محامية قبل دخولي الفن

قالت الفنانة آلاء نصار، إحدى أبطال مسلسل رسالة الإمام، إنها كانت تعمل محامية، وتحلم بأن تكون ممثلة منذ الصغر ولكنها لم تخبر أهلها عن أحلامها لأنه كان من الصعب عليهم تقبل ذلك، متابعة: "في إحدى الأيام أثناء عملها، ذهبت إلى معهد السينما وقدمت فيه"، مشيرة إلى: "كنت بشتغل في قضايا لها علاقة بالإدارية العليا ومجلس الدولة، وكنت شاطرة جدا في هذا الجزء، لذلك تأخرت في اتخاذ قرار التمثيل".
وأضافت "نصار" خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى ، أنّها قررت دراسة التمثيل وبدأت في حضور الورش المتعلقة بذلك للتأكد من كونها موهوبة وستصلح في هذا المجال أما لا.
وتابعت، أنها في وسط دراسة التمثيل والسينما، قررت ترك المحاماة و الاستمرار في المجال الذي كانت تحلم به منذ الصغر، مشيرة إلى أن بعض أفراد أسرتها اعترضت على مبدأ التمثيل أما البعض الأخر تقبلوا الفكرة رغم خوفهم من تلك الخطوة، وأمام كل ذلك صممت على قرارها وبدأت في مشوارها الفني.