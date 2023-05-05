برلماني: الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني، إنه يتم العمل على الدخول في الاستثمارات العامة المرتبطة بشكل ‏مباشر لتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التوسع في المشروعات التي ‏تؤمن السلع الغذائية واحتياجات المواطن الأساسية كالاستثمار العامة التي تستثمر ‏الدولة فيها.‏



وأضاف "محسب" خلال حواره على ‏القناة الأولى، أنّ الحوار الوطني ألية ديمقراطية شعبية، ولأول مرة نشهد هذا الحوار في تاريخ ‏جمهورية مصر العربية بهذا الشكل والطريقة والأداء والانطلاقة التي تجمع القوى ‏السياسية كافة.‏



وتابع مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، أنه ‏لأول مرة نشهد رئيس الجمهورية هو من يدعو لهذا الحوار الوطني في هذه ‏الظروف الاقتصادية صعبة، وهذا ما يؤكد على شجاعة القيادة السياسية الكبيرة، ‏مشيرًا إلى أنه تم عقد أكثر من 100 جلسة من قبل بهدف الإعداد والتجهيز للحوار ‏الوطني بشكل جيد ولتجميع المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة حول كل القضايا ‏والملفات التي تهم الدولة من كل القوى السياسية ومختلف فئات الشعب المصري ‏فضلا عن النقابات وغيرهم.‏



