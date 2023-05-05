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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مسلم: انطلاق الحوار الوطني رسالة للإخوان بتماسك مصر بجميع أطيافها السياسية

محمود مسلم
محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي  محمود مسلم،  رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن انطلاق الحوار الوطني يمثل رسالة للإخوان بأن مصر لا زالت متماسكة بجميع أطيافها السياسية.

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محمود مسلم: حديث الرئيس السيسي للصحيفة اليابانية مهم لنقل حقيقة ما يجري في المنطقة

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محمود مسلم: التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة جيدة لهذا السبب

وعلق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”، على الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قائلا: “مشهد مبهر وغير متوقع للكثير ويعطي أمل لغد أفضل ويجمع الكثير على أرضية وطنية رخوة”.

 

وأضاف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ،: “مشهد الحوار الوطني الذي جرى إطلاق أولى جلساته أمس، كان رائعا، ووحد الكثير من الفئات والفصائل، بأمور محددة، وهي استبعاد جماعة الإخوان”.

محمود مسلم الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الجلسة الافتتاحية للحوار التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني الكاتب الصحفي محمود مسلم الحوار الوطني انطلاق الحوار الوطني

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