مسلم: انطلاق الحوار الوطني رسالة للإخوان بتماسك مصر بجميع أطيافها السياسية

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن انطلاق الحوار الوطني يمثل رسالة للإخوان بأن مصر لا زالت متماسكة بجميع أطيافها السياسية.

وعلق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي”، المُذاع عبر فضائية “المحور”، على الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قائلا: “مشهد مبهر وغير متوقع للكثير ويعطي أمل لغد أفضل ويجمع الكثير على أرضية وطنية رخوة”.

وأضاف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ،: “مشهد الحوار الوطني الذي جرى إطلاق أولى جلساته أمس، كان رائعا، ووحد الكثير من الفئات والفصائل، بأمور محددة، وهي استبعاد جماعة الإخوان”.