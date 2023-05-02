محمود مسلم: حديث الرئيس السيسي للصحيفة اليابانية مهم لنقل حقيقة ما يجري في المنطقة

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع صحيفة أساهي اليابانية، إذ ذكر أن حديث الرئيس السيسي للصحف الدولية يكون دائما للحديث عن السياسات الدولية، بينما حديثه للصحف المحلية يكون حول القضايا المحلية.

وأضاف "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن «أساهي» تعد أهم جريدة يابانية، وحديث الرئيس السيسي لها مهم للغاية، وفرصة لنقل الحقيقة حول ما يجري بالمنطقة.

وأشار إلى أنه من المهم أن يكشف الرئيس السيسي، عن رأيه في عدد من القضايا التي تحدث في المنطقة، خاصة ما يحدث في السودان، إذ أكد على المبادئ المصرية الثابتة، التي تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، والترحيب بالسودانيين كضيوف وليس كلاجئين.

السودان بالنسبة لمصر

وأوضح أن السودان بالنسبة لمصر لها طبيعة خاصة، إذ لا توجد عمارة في مصر إلا ويوجد بها مواطن سوداني، وبالتالي يجري التعامل معهم كنسيج واحد، كما أن الرئيس السيسي أكد أن كل القادمين من العراق أو سوريا أو ليبيا تتعامل معهم مصر كضيوف وليس لاجئين.