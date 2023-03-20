محمود مسلم: التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة جيدة لهذا السبب

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة جيدة لأنه ينسق ما بين الجمعيات في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين، مشيرًا إلى أن دور الجمعيات هام للغاية، لأن البعض استغل أموال المتبرعين في ظروف سياسية.



وتابع "مسلم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد، أن فكرة الجمعيات الأهلية الكبيرة التي تقوم بعمل خيري غير مسيس نجحت بصورة كبيرة الفترة الاخيرة وهذا ظاهر في "مصر الخير" وجمعية الاورمان ، مشيرًا إلى أن عمل هذه الجمعيات بدون تنسيق كان يؤدي إلى عدم التوزيع العادل للمساعدات.



ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الاهلي قام بإعداد قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا، لوصول المساعدات للمستحقين، وهذا يصب في صالح المجتمع والمتبرعين على حد سواء، لان المتبرع يضمن وصول مساعداته للأسر المستحقة، وفي نفس الوقت يؤدي إلى وصول المساعدات إلى المستحقين بصورة عادلة.



وأشار إلى أن الدولة من خلال المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص تتحرك، في وقت واحد من أجل تخفيف الاعباء عن المواطنين في شهر رمضان الكريم، في ظل هذه الظروف الصحية، وهذا واضح من خلال اطلاق "مبادرة كتف في كتف".