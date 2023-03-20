عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود مسلم: التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة جيدة لهذا السبب

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال  الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن  التحالف الوطني للعمل الأهلي فكرة جيدة لأنه ينسق ما بين الجمعيات في تقديم الخدمات والمساعدات للمواطنين، مشيرًا إلى أن دور الجمعيات هام للغاية، لأن البعض استغل أموال المتبرعين في ظروف سياسية. 

txt

نائب مستقبل وطن: بعد التحالف الوطني أصبح لدينا قاعدة بيانات واضحة

txt

التحالف الوطني: سعادة الرئيس السيسي في احتفالية كتف في كتف كانت واضحة


وتابع "مسلم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاحد،  أن فكرة الجمعيات الأهلية الكبيرة التي تقوم بعمل خيري غير مسيس نجحت بصورة كبيرة الفترة الاخيرة وهذا ظاهر في "مصر الخير" وجمعية الاورمان ، مشيرًا إلى أن عمل هذه الجمعيات بدون تنسيق كان يؤدي إلى  عدم التوزيع العادل للمساعدات.


ولفت إلى أن التحالف الوطني للعمل الاهلي قام بإعداد قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا، لوصول المساعدات للمستحقين، وهذا يصب في صالح المجتمع والمتبرعين على حد سواء، لان المتبرع يضمن وصول مساعداته للأسر المستحقة، وفي نفس الوقت يؤدي إلى وصول المساعدات إلى المستحقين بصورة عادلة. 


   وأشار إلى أن  الدولة من خلال المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص تتحرك،  في وقت واحد من أجل تخفيف الاعباء عن المواطنين في شهر رمضان الكريم، في ظل هذه الظروف الصحية، وهذا واضح من خلال اطلاق "مبادرة كتف في كتف".

محمود مسلم الجمعيات الأهلية التحالف الوطني القطاع الخاص رمضان الثقافة والإعلام قاعدة بيانات الأورمان جمعية الاورمان الإعلامي نشأت الديهي التحالف الوطني للعمل الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. كولر يطلب رحيل 3 لاعبين عن الأهلي| أسماء مدوية

لمجاورة الثنائي الذهبي| أسباب رحيل محمد صلاح عن ليفربول إلى عملاق أوروبا

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متوسطة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب اليوم الأحد

نصب واحتيال .. تحذير عاجل من البريد المصري لـ العملاء.. فيديو

12 لاعبا.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن الراحلين من الزمالك

مفاجأة.. إمام عاشور صفقة الأهلي المنتظرة في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

قبل شهر رمضان| الأرصاد تحذر المواطنين وتفجر مفاجأة عن حالة الطقس المتوقعة

ترشيحاتنا

المركز الثامن.. مصيبة في الزمالك واللاعبين خارج الخدمة

فنلندا تصدم السويد بقرار مفاجئ بشأن انضمامها للناتو

أسعار مخضة| تفاصيل إقامة منافذ ومعارض لتسويق منتجات التعليم الفني.. فيديو

وصفات سحرية لفتح الشرايين المسدودة وخفض الكوليسترول

مفاجأة في طقس أول أيام رمضان ودرجة الحرارة نهارًا

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 مارس 2023.. و10 تتحقق لمن حافظ عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة لتقنين تربية الأغنام في بريطانيا تثير جدلا.. ما القصة

بيرسنج فى الحاجب ولابس حلق.. ابن أنغام يضعها في مأزق مع الجمهور

أم صالح ماتت| مشهد لن ينساه الجمهور.. هل ضربت محمد ثروت 12 قلم بجد؟

ملابس غريبة.. بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلادها مع سوسن بدر وإيناس الدغيدي.. شاهد

فيديو

اتصلت بخطيبها بعد الجريمة.. ليلى غفران تكشف المستور في قضية مقتل ابنتها|فيديوجراف

مسلسلات رمضان 2023.. أمينة خليل تحارب ملل الزوج في "الهرشة السابعة"| وهذه قنوات عرضه

عقوبات على لاعبي الزمالك ونجم الفريق يقترب من الأهلي ومصير فيريرا.. فيديو

قصة غريبة.. زوجة في الجيزة سهلت لعشيقها التخلص من زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

«تيك توك».. هلع غربي من تطبيق صيني

كريمة أبو العينين

صناعة الوهم وعقلية القطيع

هالة أمين

مصر و«تايم».. 100 عام من الشغف

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ