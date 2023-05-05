دعوى قضائية لمنع عرض فيلم كيلوباترا ومقاضاة نتفليكس

أقام عمرو عبد السلام المحامي، بالنقض، دعوي مستعجلة امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، طالب فيها باتخاذ الاجراءات الدبلوماسية امام المحافل الدولية لوقف بث الفيلم الوثائقي "كليوباترا" المعروض علي منصة نتفليكس.

كما طالب عبد السلام في دعواه، واتخاذ الاجراءات القانونية باتباع اجراءات التقاضي الاقليمي والدولي امام جهات القضاء الامريكي لإلزام منصة نتفيلكس بوقف بث وإذاعة الفيلم الوثائقي كليوباترا ومطالبتها وصناع الفيلم بدفع التعويضات المالية المناسبة جبرا للأضرار المادية والادبية التي لحقت بالدولة والشعب المصري نتيجة انتاج وعرض هذا الفيلم والغاء كافة الاثار المترتبة علي ذلك والزام الجهة الادارية بمصروفات الطلب العاجل

قال المحام في دعواه، ان الدولة المصرية حكومة وشعبا فوجئ بقيام منصة نتفليكس بنشر عرضا ترويجيا لاحدي الافلام الوثائقية تحت مسمي "كليوباترا" والمزمع عرضه في 10 مايو المقبل ، والذي يجسد الملكة كليوباترا ، ويجسد المصريين القدماء باعتبارهم من أصحاب البشرة السمراء في محاولة لطمس الهوية الفرعونية المصرية،ونسب الحضارة الفرعونية الي الافارقة السود.

الأمر الذي معه تسبب في اثارة حالة من الغضب العارم لدي جموع الشعب المصري بسبب المغالطات التاريخية وتزييف الحقائق وتزوير التاريخ والتراث الحضاري المصري الذي تعمد صناع الفيلم الوثائقي احداثه من اجل تنفيذ اجندات مشبوهة وترويجا لمزاعم المنظمة المركزية الأفريقية الأميريكية والمعروفة باسم " الأفروسنتريك"والتي تزعم بأن الحضارة والآثار المصرية أفريقية الأصل وذلك خلافا للحقيقة .