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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الأمم المتحدة لحكومات العالم بشأن الفارين من السودان

الأمم المتحدة لشؤون
الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

حثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، الحكومات إلى السماح للمدنيين بالفرار من السودان إلى أراضيهم وعدم إرسالهم إلى البلد الذي مزقه النزاع مرة أخرى.

 

وقالت إليزابيث تان، مديرة الحماية الدولية للمفوضين، للصحفيين في مؤتمر صحفي في جنيف: "ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الذي يحدث هناك".

وأضافت تان: "هذا ينطبق على المواطنين السودانيين، وعلى المواطنين الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الذين يتم استضافتهم في السودان، والأشخاص معدومي الجنسية، وكذلك أولئك الذين ليس لديهم جواز سفر أو أي شكل آخر من أشكال الهوية".

 

ووفقا للأمم المتحدة، لقد أجبر النزاع في السودان حوالي 100000 شخص على الفرار إلى البلدان المجاورة، كما أعاق تسليم المساعدات في بلد اعتمد فيه حوالي ثلث الأشخاص بالفعل على المساعدة الإنسانية.

 

وأوضحت تان أنه لم يكن هناك ما يشير إلى أنه لم يُسمح للمدنيين من السودان بدخول الدول المجاورة، مضيفة أن :"مصر أبلغتنا بدخول أكثر من 56 ألف سوداني إلى أراضيها منذ بدء الاشتباكات.

 

وقال تان عن المدنيين الفارين من السودان: "من المحتمل أن تكون هناك مستويات عالية من احتياجات الحماية الدولية بين أولئك الذين يفرون".

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