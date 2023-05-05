صفقة بـ 960 ألف جنيه.. سقوط تاجر مخدرات بحوزته 12 كيلو حشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية ) حال إستقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العجوزة وبحوزته (20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، كما أرشد عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام) داخل شقة سكنية مملوكة له كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (960 ألف جنية تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.