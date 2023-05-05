عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كريم مصيلحي: بدء جلسات الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة لانطلاق الجمهورية الجديدة

كريم مصيلحي
كريم مصيلحي

قال كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني هو تدشين لمرحلة جديدة نحو انطلاق الجمهورية الجديدة ومستقبل مصر، مثمنا رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في أولى جلسات الحوار الوطني، فهى ترجمت حرص القيادة السياسة على الاستماع لكافة الآراء السياسية والوصول إلى مخرجات تحقق طموحات وآمال الشارع المصري.

وأضاف مصيلحي، في بيان، أن هذه المرحلة من المناقشات والتشاور تقودنا نحو الجمهورية الجديدة ووضع خارطة مستقبلية نحو بناء مستقبل الدولة المصرية، فمشاركة كافة القوى السياسية والعديد من الشخصيات العامة فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بعثت بالعديد من الرسائل نحو المشاركة الفعالة وتبادل الأراء وإعلاء المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن القوى السياسية المشاركة فى الحوار وتقديم الآراء والمقترحات تعد بمثابة وجود رؤية كاملة فرضتها المتغيرات الدولية لتحقيق طموحات وأمال الشعب المصرى ولمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح مصيلحي، أن الحوار أوجد حالة من الترابط والتكاتف بين كافة القوى فقّرب وجهات النظر حول كافة الملفات والمحاور التي حملتها أجندة الحوار الوطني، والتى تأتي على درجة واحدة من الأهمية والأولوية في الوقت الراهن، من أجل المساهمة في الخروج بتوصيات تخدم مسيرة التنمية والبناء وتسرع من وتيرة الانتقال للجمهورية الجديدة.

الآراء السياسية كريم مصيلحي حزب حماة الوطن الحوار الوطني الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

بعد حبسها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن آمنا مطمئنا من أهم مقاصد ديننا الحنيف

أزمة إسرائيل الداخلية .. جانتس الأكثر شعبية لرئاسة الحكومة

يصل لمليون ونصف.. اعرف شروط القرض الحسن للسيارة المستعملة من بنك إسلامي

يهدد العالم.. كل ما تريد معرفته عن متحور كورونا الجديد أركتوروس

اشتري احتياجاتك| البيض بـ 107 جنيهات والدواجن 65.. والذهب عيار 18 يسجل 2,267 جنيها

عميد زراعة عين شمس: نستهدف إنتاج 25 طن أسماك في الدورة الواحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

12 جنيها مرة واحدة.. تراجع غير مسبوق في أسعار أطباق البيض| تفاصيل

تحذير من شرب الشاي بهذه الطريقة|أحترس

تسبب الوفاة.. معلومات صادمة عن حقن البرد| لن تصدق

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ