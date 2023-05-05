كريم مصيلحي: بدء جلسات الحوار الوطني تدشين لمرحلة جديدة لانطلاق الجمهورية الجديدة

قال كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني هو تدشين لمرحلة جديدة نحو انطلاق الجمهورية الجديدة ومستقبل مصر، مثمنا رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في أولى جلسات الحوار الوطني، فهى ترجمت حرص القيادة السياسة على الاستماع لكافة الآراء السياسية والوصول إلى مخرجات تحقق طموحات وآمال الشارع المصري.

وأضاف مصيلحي، في بيان، أن هذه المرحلة من المناقشات والتشاور تقودنا نحو الجمهورية الجديدة ووضع خارطة مستقبلية نحو بناء مستقبل الدولة المصرية، فمشاركة كافة القوى السياسية والعديد من الشخصيات العامة فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بعثت بالعديد من الرسائل نحو المشاركة الفعالة وتبادل الأراء وإعلاء المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن القوى السياسية المشاركة فى الحوار وتقديم الآراء والمقترحات تعد بمثابة وجود رؤية كاملة فرضتها المتغيرات الدولية لتحقيق طموحات وأمال الشعب المصرى ولمواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح مصيلحي، أن الحوار أوجد حالة من الترابط والتكاتف بين كافة القوى فقّرب وجهات النظر حول كافة الملفات والمحاور التي حملتها أجندة الحوار الوطني، والتى تأتي على درجة واحدة من الأهمية والأولوية في الوقت الراهن، من أجل المساهمة في الخروج بتوصيات تخدم مسيرة التنمية والبناء وتسرع من وتيرة الانتقال للجمهورية الجديدة.