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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التلاوة النجدية..

السعودية.. تصريحات هامة من وزير الشؤون الإسلامية بشأن قرار يخص مساجد الرياض

السعودية - علم
السعودية - علم

ألزمت  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية  أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية، موضحة أن مَن لا يتقنها سيتم استبداله بآخر.

ومن جانبه؛ وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التلاوة النجدية بأنها قريبة الى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد خاصة. 

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية في تصريحات صحفية له : التلاوة النجدية متميزة جداً وقريبة إلى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد، خاصة مدينة الرياض، وهي قراءة قديمة جداً، وأعتقد أن إحياءها مناسبٌ جداً حتى لا تندثر، وهي فعلاً بدأت بالاندثار.

وأردف: من خلال هذا المشروع طُلب من جميع الأئمة فقط في مدينة الرياض أن يتلوا بالقراءة النجدية، وستعود إلى وضعها الطبيعي.

وبين  "آل الشيخ" أن التلاوة النجدية ستكون في المدن الأخرى بحسب اختيار الإمام ورغبته.

وكشف عن البدء فعلياً في مشروع إحياء التلاوة النجدية في مساجد مدينة الرياض، حيث تم عقد دورات كثيرة للأئمة.

واتم: "أعطيناهم فرصة ومَن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية، سنبحث عن إمامٍ آخر، وهو يبحث له عن منطقة قريبة من الرياض يستطيع أن يؤم الناس فيها.

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