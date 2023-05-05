تعرف على حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو الجاري وهو كالآتي:

قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بزيارة الطالبين المصريين العائدين من السودان، اللذين أصيبا بشظايا متفرقة على أثر الاشتباكات وهما: "محمود عاطف" في مستشفى المعادي، و"مي عوض" في مستشفى هليوبوليس. وقد أعربت السفيرة سها جندي عن شكرها لكافة الذين ساهموا وساندوا في إعادة المصريين بالخارج من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، مؤكدة أن مصر تقف في ظهر أبنائها ولا تتركهم أبدا في أي محنة وتقدم لهم كل سبل العون والمساعدة والدعم في الأوقات الحرجة.

أهابت وزارة الهجرة بالمواطنين ضرورة الالتزام بأماكن التجمع السابق الإعلان عنها للمصريين في السودان والتحرك في أقرب فرصة تجاهها وهي: القنصلية العامة المصرية في بورتسودان، ومنفذي قسطل وأرقين البريين، كما تؤكد الوزارة انتهاء عمليات الإجلاء من قاعدة "وادي سيدنا" نظرا لعدد من الاعتبارات منها الاعتبار الأمني، وتناشد الوزارة المتواجدين حاليا في القاعدة مغادرتها في أقرب فرصة متاحة والتوجه إلى إحدى نقطة التجمع والإجلاء مع التأكيد على أهمية عدم الالتفات لأي دعوات بخلاف ذلك.

عقب عودتهم إلى أرض الوطن وفور الإعلان عن القواعد والشروط الخاصة بقبول الطلاب المصريين بالسودان بالمدارس والجامعات المصرية، تلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، العديد من رسائل الشكر من الطلاب المصريين بالسودان تقديرا لجهود الدولة خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة بالبلد الشقيق، وتضمنت الرسائل طلب من الشباب للسيدة وزيرة الهجرة بنقل رسالة شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يبذله من جهود للحفاظ على أبنائه بالخارج وسط الأزمات، ولحفظ أمن وأمان الوطن لينعم المصريين أجمعهم بالاستقرار وما لمسوه من اهتمام بحياتهم وأمانهم وتسيير جسر جوي وقوافل برية لإجلاء الجالية المصرية من السودان، والحرص على تذليل أي عقبات أمام استكمال دراستهم بالوطن.

عقد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق. وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة الهجرة إلى التنسيقات التي تتم مع وزارَتي الدفاع والخارجية لتأمين عودة المصريين من السودان، وكذا ما يتم من تنسيقات مع وزارة التعليم العالي لتوفير البدائل التعليمية المناسبة للطلبة المصريين القادمين من السودان.

بحث مجلس الوزراء مطلب الطلاب المصريين بالسودان بالسماح بالتحويل للكليات المصرية، ومن خلال عرض لوزيرة الهجرة عن الأعداد والتخصصات التي تم حصرها عقب اندلاع الازمة بالسودان الشقيق، وجه دولة رئيس الوزراء بتقديم كافة أشكال الدعم لأبناءنا العائدين، واعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار قبول الطلاب الدارسين في السودان والمسجلين في العام الدراسي ٢٣/٢٤ في الجامعات الاهلية والخاصة علي ان يتم الاعلان عن التفاصيل خلال اجتماع المجلس الأعلي للجامعات.

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في فعاليات الجلسة الافتتاحية "الحوار الوطني" والذي انطلق في قاعة مؤتمرات "أرض المعارض" بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة من خلال مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، وقد حضر الجلسة الافتتاحية رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعدد من السادة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي مختلف الجهات، ونخبة من الساسة والمثقفين والإعلاميين وغيرهم.

شارك المستثمر المصري بالخارج عمر عبد الله شحاته، أحد خبراء مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، في الحملة التوعوية "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، التي أطلقتها وزارة الهجرة في إطار دورها للترويج للدولة المصرية وإنجازاتها. وقال شحاته إن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمارات، وإن علينا الاجتهاد والسعي باستمرار والاستثمار في بلدنا في مختلف المجالات.

في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وتحت شعار "جذورنا المصرية"، تواصل وزارة الهجرة نشر مقاطع فيديوهات اليوم المصري والحوار المفتوح الذي تم تنظيمه مع طلبة مدرستي "كيبلنج" و"فولتير" بالقرية الذكية، من أجل بثه لأبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج، والفعالية كانت بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ود. ميسرة عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، وكان الحوار حول نشأة مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

أهابت وزارة الهجرة بالمشاركين في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والصادر لهم أوامر دفع، الإسراع بربط الودائع وإنهاء الإجراءات على التطبيق وإلا فقدوا حقهم في استيراد سياراتهم من الخارج معفاة من كافة أشكال الجمارك والضرائب والرسوم كما هو منصوص عليه في إطار المبادرة، كما أن الحد الزمني لانتهاء العمل بالمبادرة هو يوم ١٤ مايو القادم.

تواصل وزارة الهجرة تنفيذ الحملة التعريفية بتفاصيل التحديثات الأخيرة لقانون سيارات المصريين بالخارج، وشارك فيها أهم المؤثرين في مجال السيارات، تتضمن تفاصيل مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣، حيث قدم عدد من سفراء المبادرة تعريفًا بأهم مميزات القانون، وقاموا بالرد على استفسارات المواطنين بالخارج حول كيفية التسجيل من خلال تحميل رابط التطبيق:

من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022

وتناولت الفيديوهات شرح المكتسبات من الاستفادة بالتعديلات الأخيرة المتضمنة تخفيضًا يبلغ ٧٠ ٪ على الضريبة الجمركية للسيارة الواردة من دول غير خاضعة لاتفاقات جمركية مع مصر، للتيسير لأكبر عدد من المستفيدين من المبادرة.

نقلت وزارة الهجرة عن وزارة التربية والتعليم عددًا من التعليمات الهامة المنظمة لأداء الامتحانات الإلكترونية لطلاب "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، تتضمن أن يتاح للطلاب الدخول لمنصة الامتحانات الإلكترونية من خارج جمهورية مصر العربية فقط وطبقاً لجدول الامتحانات الرسمي المعلن، وأن يتاح للطلاب أداء الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الثاني بداية من السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ من الساعة ٩ صباحاً وحتى الساعة ٤ مساءً، وللطلاب المتخلفين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بداية من الساعة ٥ مساءً وحتى الساعة ١١ مساءً بتوقيت الدولة الذي يؤدي بها الطلاب الامتحانات.

وجهت وزارة الهجرة دعوة إلى كل الأطباء المصريين في الخارج للمشاركة في النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي المقرر انطلاقه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو القادم Africa Health ExCon ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.