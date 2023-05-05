من اليوم .. قرار عاجل في السعودية لحجاج الداخل



أفادت وزارة الحج والعمرة بأنه سيتم إصدار تصاريح الحج للحجّاج من داخل المملكة، ابتداءً من اليوم 15 شوّال 1444هـ بحسب صحيفة عكاظ.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد وجهت في وقت سابق نداءا عاجلا الي الحجاج داخل المملكة بضرورة الالتزام بالتطعيمات المحددة سلفا قيل أداء الفريضة.

ونبهت الوزارة السعودية الي ان تلك التطعيمات تتمثل في لقاح كورونا لمن لم يستكمل التحصين، والحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال الـ5 سنوات الماضية، والإنفلونزا الموسمية للذين لم يتلقوا التطعيم هذا الموسم.

وبينت أن التطعيمات متاحة منذ الآن وحتى 10 أيام قبل الحج، مبينة إمكانية الحجز لأخذها عبر موقع "صحتي.