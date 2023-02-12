الصحف السعودية: إدارة الحج والعمرة تضع اللمسات النهائية لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل.. هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة تكذب ادعاءات العالم الهولندي بشأن زلازل البحر الأحمر

سلطت الصحف السعودية، اليوم الأحد، الضوء على أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

وضعت وزارة الحج والعمرة، اللمسات النهائية لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل. ويهدف المشروع إلى تعديل عدد من مواد اللائحة بما يتوافق مع المستجدات ويساهم في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج.

وبحسب التعديل -الذي حصلت «عكاظ» على مسودته النهائية- تشكَّل لجنة في وزارة الحج والعمرة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة بإصدار التراخيص تتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها، وتحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة، وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد.

وأشار التعديل إلى أن تزود الوزارة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، بصور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة وبيانات الحجاج المتعاقد معهم، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة.

وفي خبر آخر، أكد المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت ومواقع الزلازل، موضحاً أن ما أثير أخيراً حول حدوث زلزال في البحر الأحمر مجرد اجتهادات شخصية لا تستند على دراسات ومتابعات ورصد، بل مجرد توقعات.

وأضاف: «مركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتابع باستمرار وعلى مدار الساعة، النشاط الزلزالي بمنطقة وسط البحر الأحمر وعلى طول الصدع الأخدودي، وأن القدر الزلزالي من ضعيف إلى متوسط، حيث منطقة شد تكتوني نتيجة تباعد الصفيحة التكتونية الأفريقية عن الصفيحة التكتونية العربية والتي تتصف بنشاط زلزالي أغلبه ضعيف إلى متوسط».

وأوضح أبا الخيل أن عدد الهزات التي يتم رصدها في البحر الأحمر لا يتجاوز العشرات أسبوعياً وتعتبر غير محسوسة ولا تشكل أي خطورة، وفقاً لبيان نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة يوم (السبت).

صحيفة المدينة

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" في عددها الصادر اليوم الجمعة، الضوابط المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية 1444هـ – 2023م

وأكدت الضوابط (في المادة الرابعة) أن المدرسة تلتزم بتسجيل رسومها الدراسية وتاريخ نفاذها وأي تغيير عليها من خلال بوابة التعليم الأهلي على الرابط الإلكتروني لبرنامج الرسوم الدراسية (http://fef.moe.gov.sa).

وأضافت الضوابط، أنه وفي جميع الأحوال تحدد المدرسة الرسوم الدراسية وتسجيلها عبر البوابة قبل سنة من بدء العام الدراسي، ولا يعتد بأي تعديل يطرأ على الرسوم بعد تلك المدة، ولا يجوز زيادتها في أثناء العام الدراسي.

وأشارت إلى أن وزارة التعليم تنشر عبر موقعها الإلكتروني قائمة بالرسوم الدراسية للمدارس، وتكون هي المرجع في وجود أي خلاف.

وفي خبر آخر، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام الإصدار الثاني لسنداته الخضراء الدولية، والذي بلغت محصلاته 5.5 مليار دولار أمريكي، ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق.

وكان الصندوق قد أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام.

وستُعزز السندات موارد تمويل الصندوق لأنشطته واستثماراته، وستتيح له فرصة الاستفادة من أسواق الدين حول العالم وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الخضراء، تماشياً مع استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى.

وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب 33 مليار دولار أمريكي، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية: الأولى بقيمة 1.75مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.56 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 7 سنوات ، والثانية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 12 سنوات ، والثالثة بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6.56 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنوات .

وقد شهد الإصدار إقبالا من المؤسسات الاستثمارية الدولية، بما فيها الاسيوية. ويؤكد الإصدار الثاني للسندات الخضراء على قدرة الصندوق على تنويع مصادر تمويله واستمرار الثقة في دور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا.

صحيفة الوطن

تواصل إيران وميليشياتها الحوثية في اليمن الانتهاكات، حيث كشف مصدر خاص في اليمن: أنه تم ضبط شحنة طائرات مسيرة في أحد المنافذ البرية اليمنية كانت في طريقها للعصابات الحوثية الإيرانية، وذلك يؤكد إصرار الحوثيين على التحدي المكشوف للمجتمع الدولي وقراراته ومنها القرار الأممي 2216، والسعي المباشر لإفشال أي جهود للسلام، حيث استعرضت في العاصمة صنعاء والحديدة ومواقع أخرى من مناطق سيطرتها حصولهم على أسلحة جديدة ومتطورة، ومنها صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة ورادارات وأجهزة حربية حديثة ومختلفة، في الوقت الذي ينتظر العالم من الحوثيين وجود نوايا فعلية للسلام.

وذكر المصدر أنه تم ضبط حاوية بداخلها قطع طائرات مسيرة، وأكد أن عمليات التهريب الحوثية لم تتوقف لحظة واحدة حتى في أيام الهدنة، التي استغلوها لتقوية صفوفهم ومضاعفة احتياطهم من الأسلحة والصواريخ والطائرات والأسلحة الخفيفة وأيضًا الألغام بمختلف أنواعها وأشكالها التي تهدد حياة المدنيين في البر والبحر.

وأضاف المصدر، أن الحوثيين استعرضوا خلال الفترات السابقة ــ ومن خلال عدد من منصاتهم الإعلامية المختلفة ــ كميات كبيرة وحديثة من الصواريخ والأسلحة والأجهزة الحربية المتطورة، البعض منها صناعة العام الحالي، كتأكيد صريح بأن إيران تقف وتواصل دعمها لتهريب الأسلحة للحوثيين، وأن العصابات الحوثية تمارس نقل الأسلحة من خلال منافذ تعرفها عصابات التهريب.

وفي خبر آخر، تعالت أصوات التكبيرات عندما استطاعت إحدى فرق الإنقاذ في تركيا، القيام بإنقاذ عائلة مكونة من خمسة أفراد نجوا داخل منزلهم المنهار لمدة خمسة أيام، في أعقاب الزلزال الكبير في المنطقة الحدودية مترامية الأطراف بين تركيا وسوريا. ومع ذلك، كان عدد القتلى يقترب من 21848 قتيلا في تركيا وحدها، بينما بلغ عدد القتلى في سوريا 3553 قتيلا.

وعلى الرغم من أن الخبراء يقولون إن الأشخاص المحاصرين يمكنهم العيش لمدة أسبوع أو أكثر، إلا أن احتمالات العثور على المزيد من الناجين تتضاءل بسرعة.

وكان رجال الإنقاذ يستخدمون الكاميرات الحرارية، للمساعدة في التعرف على الحياة وسط الأنقاض، وهي علامة على ضعف أي ناجين متبقين.

وأفاد هابر ترك أنهم قاموا أولاً بإنقاذ الأم وابنتها هافا وفاطماجول أصلان، من بين كومة من الحطام في بلدة نورداجي الأكثر تضرراً في مقاطعة غازي عنتاب. ووصلت الفرق لاحقًا إلى الأب حسن أصلان، لكنه أصر على إنقاذ ابنته الأخرى، زينب، وابنه سالك بوغرا أولاً.

ثم، عندما أُخرج الأب، هتف رجال الإنقاذ بـ «الله أكبر».

وبعد ساعتين، تم انتشال فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات ووالدها من تحت الأنقاض في بلدة الإصلاحي بمحافظة غازي عنتاب أيضًا، كما تم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في محافظة هاتاي بعد 132 ساعة من الزلزال.

وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم خلال يوم واحد إلى 12 شخصًا، على الرغم من تضاؤل الآمال وسط انخفاض درجات الحرارة.