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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبرز مناقب سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب.. تعرف عليها

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تقرير يرصد أبرز مناقب سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، في ذكرى استشهاده التي توافق النصف من شهر شوال.

مناقب سيد الشهداء 


وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حمزة بن عبد المطلب لقب بسيد الشهداء وأسد الله وأسد رسول الله.

ويعتبر حمزة بن عبد المطلب خير أعمام النبي وأخوه من الرضاعة وكان إسلامه عزا ونصرة للإسلام ورسوله.

 

وآخي النبي بين حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة رضي الله عنهما بعد الهجرة.

وكان حمزة بن عبد المطلب فارسا مغوارا ذا شكيمة ومروءة عزيزا شجاعا، ابتدأ قتال المشركين في غزوة بدر بالمبارزة وكان من أبطالها.

وكان سيدنا حمزة بن عبد المطلب صاحب أول لواء عقد في الإسلام، واستشهد في غزوة أحد غدرا بعد أن أظهر فداءا وتفانيا.

وقال النبي عن حمزة بن عبد المطلب (رحمة الله عليك قد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات).

 

وفاة سيدنا حمزة


توفى وحشي في مدينة حمص ودفن فيها وقبره موجود في حي باب الدريب وإلى جانبه قبر ثوبان خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والجامع الذي دفنا فيه معروف بحمص باسم «وحشي ثوبان».

مناقب سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الأزهر شهـــر شــــوال وفاة سيدنا حمزة

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