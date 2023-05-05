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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الحفاظ على الأوطان من أهم مقاصد الإسلام وأرجح الآراء في ساعة الإجابة يوم الجمعة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثيرون، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية. 

 

وزير الأوقاف: الحفاظ على الوطن آمنا مطمئنا من أهم مقاصد ديننا الحنيف

 

مفتي الجمهورية: 5700 آية قرآنية تدعو لحسن الخلق و300 لبيان أحكام التشريع

 

متى ساعة الإجابة يوم الجمعة حتى أتمكن من إدراكها؟.. اعرف أرجح الأقوال

 

خطيب المسجد النبوي: الله خلق الإنسان لطاعته ونهاه عن معصيته

 

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