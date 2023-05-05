مترصدين له .. أحمد فهمي يكشف سبب الهجوم على خالد يوسف

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تحدث النجم أحمد فهمي ؛ عن الانتقادات التي وجهت للمخرج خالد يوسف خلال مسلسل سره الباتع.

وقال أحمد فهمي خلال ندوته في موقع صدى البلد :" خالد يوسف مخرج نجم ومثير للجدل وصرح من قبل ان العمل قد يتعرض للهجوم بسبب شخصه وبسبب ان البعض يترصد له ولو كان مخرج اخر ماكان تعرض لذلك الانتقادات ".

تابع :"المسلسل ناجح وحقق اعلانات عالية وطالما هناك تواجد للسوشيال ميديا هيحصل جدل".

أحمد فهمي ومستر اكس:

أعلن الفنان أحمد فهمي أن موسم عيد الأضحى هو الموعد النهائى لعرض فيلمه الجديد"مستر إكس" فى السينمات.

وبدأ أحمد فهمي الترويج للفيلم من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام وقام بطرح البوستر الدعائى الأول للفيلم وعلق عليه قائلا: موسم عيد الأضحى القادم.

أحمد فهمي ينتهى من تصوير مستر إكس

وانتهى أحمد فهمي من تصوير مستر إكس استعدادا لعرضه بداية العام الجديد، في دور العرض السينمائي.



تفاصيل فيلم مستر إكس



ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى.



تصوير مستر إكس فى قبرص

وكان فريق عمل الفيلم قد عاد من قبرص منذ أيام حيث كان يصور أحمد فهمي بجانب هنا الزاهد ومحمد أنور وأوس أوس مشاهد الفيلم هناك واستغرقت أكثر من أسبوعين وعادوا إلى القاهرة الأسبوع الماضي.