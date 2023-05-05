دعاء لمن في القبور يوم الجمعة، هي أدعية الرحمة والنجاة من عذاب القبر ودخول جنة الفردوس الأعلى، ودعاء لمن في القبور يوم الجمعة هو من أفضل الأعمال التي علينا الحرص عليها يوم الجمعة عن غيره من أيام الأسبوع، لأن في هذا اليوم ساعة إجابة، ودعاء لمن في القبور يوم الجمعة في السطور التالية.



دعاء لمن في القبور يوم الجمعة اللهمّ إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك أن ترحمه ولا تعذّبه، وأن تثبّته عند السّؤال. اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.



-اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنّة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً.



- اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً. اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.



-ونقول في دعاء لمن في القبور يوم الجمعة اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.



-اللهمّ إنّه كان لكتابك تالياً وسامعاً، فشفّع فيه القرآن، وارحمه من النّيران، واجعله يا رحمن يرتقي في الجنّة إلى آخر آية قرأها أو سمعها، وآخر حرفٍ تلاه.



-اللهمّ إنّه كان صائماً لك، فأدخله الجنّة من باب الريّان. اللهمّ إنّه كان مُصلّ لك، فثبّته على الصّراط يوم تزلّ الأقدام.



ويستحب ان نقول في دعاء لمن في القبور يوم الجمعة اللّهم ارحمنا إذا حُمِلنا على الأعناقِ، وبلغتِ التراقِ، وقيل من راق، وظنّ أنّه الفراق، والتفَّتِ السَّاقُ بالسَّاقِ، إليك يا ربَّنا يومئذٍ المساق.



-اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة



-اللهم اجعلهم آمنين مطمئنين، اللهم اجبر كسر قلوب من فقدو و ارزقهم أجر الصابرين.



- اللهم اجعل قبر كل من غادر الحياة نوراً وضياء اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يارب العالمين.

- اللهم في يوم الجمعة سر خواطرنا إشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء.



كما من الكلمات الجميلة في دعاء لمن في القبور يوم الجمعة اللهم إنا نتوسل بك اليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها اللـهـم أنها نَزَلت بك وأنت خير منزول به و أصبحت فقيرة إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها.

- اللـهـم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك و رسولك و أنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللـهـم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم.



ماذا يقال للميت يوم الجمعة

ماذا يقال للميت يوم الجمعة ورد في ما يقال للميت يوم الجمعة ادعية كثيرة جدا في السنة النبوية وهناك حديث شريف عن أمِّ سلمة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- دعا لأبي سلمة عند موته بقوله: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ)، وفي رواية قال: (وَاخْلُفْهُ في تَرِكَتِهِ، وَقالَ: اللَّهُمَّ أَوْسِعْ له في قَبْرِهِ وَلَمْ يَقُلْ: افْسَحْ له و عن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-

ماذا يقال للميت يوم الجمعة اللهم اجعل جنة الخلد مثواها وانزل على روحها الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفئ نور قبرها واجعل الجنة أجمل مسكن لها اللهم ارحمها برحمتك واغفر لها ، اللهم أعف عنها وأبدلها خيرا مما تركت وراءها يا رب العالمين.

- اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

-اللهم إن نسألك في يوم الجمعة أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون.

-اللهم لا تردنا خائبين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين

- اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

- اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

-اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين .

- اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ.

- اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه هذه الكلمات هي أفضل إجابة على سؤال ماذا يقال للميت يوم الجمعة.

- اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً.

- اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى

اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها واعتقها من النار اللهم أدخلها الفردوس الأعلى بلا سابقة عذاب ولا حساب .

-اللهم ارضى عنها يا أرحم الراحمين اللهم ان كانت (المتوفية) من المحسنين فزد فى حسناتها و إن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة .

-اللهم ان (المتوفية ) عبدتك ابن عبدك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة وقل له أدخل من أي باب تشاء .

دعاء للميت يوم الجمعة

دعاء للميت يوم الجمعة علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أن نقول السَّلَامُ علَيْكُم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وإنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ، ودعاء للميت يوم الجمعة - اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزّهم من عذابك، ولك الحمد، وصلّ اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه سلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

ونقول في دعاء للميت يوم الجمعة اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاه، يا حنان يا منان، يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض، يا أحد يا صمد أعطي (ويذكر اسم الميت)، من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ما له من نفاذ، من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيم من رب عظيم .

-اللهم يا جامع الناس الى يوم لا ريب فيه اجمع أبي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد اسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، وان يحسن خاتمتنا انه قادر على كل شيء اللهم في يوم الجمعة أنر قبرا أبي فيه قطعة من قلبي

-ربنا انا نسألك في يوم الجمعة أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر أجاب يا من يقول للشيء كن فيكون.

- اللهم لا تردنا خائبين اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين .

- اللهم اغفر لنا ما بينهما ويسر لنا ما يرضيك، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلّا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله عدد خلقه، ورضى نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.