دعاء للميت يوم الجمعة ورد أحاديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر فيها الميت يوم الجمعة أو ليلتها أن ينجيه الله عز وجل من عذاب القبر وهذا الحديث يقول قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما مِن مسلمٍ يموتُ يومَ الجمعةِ أو ليلةَ الجمعةِ إلَّا وقاهُ اللَّهُ فِتنةَ القبرِ وفي دعاء للميت يوم الجمعة أجر كبير لأن الميت يوم الجمعة أو ليلتها دليل على حسن الخاتمة بإذن الله تعالى لذا علينا أن نحرص على دعاء للميت يوم الجمعة فهو يوم مبارك فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ودعا الله عز وجل إلا واستجيب له.

وفي كلمات دعاء للميت يوم الجمعة اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك بأن تغفر له وأن تجعل لقائنا به في الجنة اللهم انه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت اهل الجود و الكرم.

- اللهم استقبله خالي من الذنوب والخطايا واستقبله بمحض رحمتك وعفوك و أنت راض عنه غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل قبره روضه من رياض الجنة.

- اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا.

-ويستحب أن نقول في دعاء للميت يوم الجمعة اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللَّهُمَّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم.

- اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

ونقول أيضا في دعاء للميت يوم الجمعة اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ، اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين.

- اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

- اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

-اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة ، اللهم لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له

- اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

-اللهم رحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين



ماذا يقال للميت يوم الجمعة

ماذا يقال للميت يوم الجمعة ، أفضل ما يقال لميت يوم الجمعة هي كلمات الدعاء وتلاوة القرآن الكريم ، واستغلال ساعات الجمعة أن ينير الله قبره ويغفر هل ويرحمه ويجعل مثواه الجنة، ماذا يقال للميت يوم الجمعة جملة بحث عنها الكثير على جوجل و ما يقال للميت يوم الجمعة هي كلمات سهلة وبسيطة أسهلها أن تقول للميت كلما تذكرته رحمه الله وأسكنها فسيح جناته.

ماذا يقال للميت يوم الجمعة اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور



-اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا.

- اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

-اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ .

- اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

-اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب وبيضوجهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب واجعل دعائنا دعاء مستجاب.

- استغفر الله بعدد من ذكر وشكر، استغفر الله بعدد من صلى وكبر، استغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفرلا إله إلّا الله العظيم الحليم ، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم .. اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار.

اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي.

ما هو أفضل دعاء للميت

ما هو أفضل دعاء للميت هو أن ندعوا له بالجنة وبالرحمة ومن عذاب القبر، وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. رواه الترمذي وابن ماجه ، ولذا فإن أفضل دعاء للميت لم يرد نصا لكن هناك الكثير من الأدعية منها مثلا اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة.

ما هو أفضل دعاء للميت اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

-اللهم ارحم أموات ينتظرون منا الدعاء واغفرلهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة،برحمتك يا أرحم الراحمين .



-اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك



اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي.

-اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع و سخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي وأغفر له وارفع درجاته و أجمعنا به في جنتك يا الله .

اللهم أرفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يالله فيقال بدعاء اهلك لك، اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع و سخر له الدعوات كل العمر.

- اللهم ارحم أبي و أغفر له و ارفع درجاته و أجمعنا به في جنتك يا الله اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم.

- اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها.

- اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللّهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنتَ أعلم به مني.

- اللّهم اغفر لي جدّي وهزلي وخطيء وعمدي وكل ذلك عندي، اللّهم إغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتَ أعلم به مني، أنت المقدم وأنتَ المؤخر وأنتَ على كل شيٍء قدير.

- اللهم إنّا نسألك الجنّة وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قولٍ أو عمل، وأكرمنا بمغفرتك وتفضّل علينا بعفوك يا عفوّ يا غفور يا ذا الفضل والإحسان.

- اللهم قِنا عذابك يوم تبعث عبادك، وارحمنا واغفر لنا وجازنا بفضلك وجودك ولا تجازنا بأعمالنا اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

- اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي.