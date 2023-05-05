عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء سداد الديون مستجاب.. يقضي عنك ولو كانت مثل جبل أحد

دعاء سداد الدين الذي
دعاء سداد الدين الذي لا يرد

دعاء سداد الديون مستجاب.. يكثر البحث مع دخول ساعة الإجابة من يوم الجمعة عن دعاء سداد الديون مستجاب، حيث ثبت عن النبي دعاء سداد الديون ولو كانت مثل جبل أحد.

الذكر

دعاء سداد الديون مستجاب

 ورد عن فضل الدعاء يوم الجمعة عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :«إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، فِيهِ خَمْسُ خِلالٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ، وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إِلَى الأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا الْعَبْدُ شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلا سَمَاءٍ وَلا أَرْضٍ وَلا رِيَاحٍ وَلا جِبَالٍ وَلا بَحْرٍ إِلا وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ»

يقول الشيخ محمد أبوبكر الداعية ، إنّ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هدية وهي دعاء إذا ردده المسلم يسدد الله عنه الدين مع الأخذ بالأسباب ولو كان مثل جبل أحد.

كما أورد الإمام المنذري أنه من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك، قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك».

فيما اشترط «أبو بكر» ضرورة الالتزام بهذا الدعاء والأخذ بالأسباب واللجوء إلى الله ليسدد عنك الدين مهما كان عليك من ديون، موضحًا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية أخرى لسيدنا معاذ: «فلو كان عليك ملء الأرض ذهبًا أدى عنك»، ومعناه أنّ المسلم إذا كان عليه دين يوازي ملء الأرض ذهب سيسدده الله عنك.

دعاء الخسوف.. ردده اليوم كثيرا أثناء مرور القمر عبر مركز ظل الأرض

دعاء النبي يوم الجمعة.. سنن وأدعية أوصى بها الرسول

دعاء لقضاء الديون العاجلة

كما قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن هناك دعاء يسد الله به دين المؤمن و لو كانت كجبل أحد.

وأشار “عبد الرزاق”، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فسبوك، إلى موقف حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما أتى عليه رجلٌ فقال : يا أميرَ المؤمنين إني عجزتُ عن مكاتَبتي فأَعِنِّي فقال عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ : ألا أُعلِّمُكَ كلماتٍ علَّمَنيهنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لو كان عليك مثلُ جبلِ صيرٍ دنانيرَ لأدَّاه اللهُ عنك ؟ قلتُ : بلى قال : قل ( اللهمَّ اكفِني بحلالِكَ عن حرامِك وأَغنِني بفضلكَ عمن سِواكَ). 

وتابع: فعلى كل مسلم أن يردد هذا الدعاء ليسد الله تعالى عنه دينه .

الدعاء

دعاء الدين الذي لا يرد

روي عن أبيّ بن كعب أنّه قال: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا ذهب ثُلُثَا الليلِ قام فقال يا أيُّها الناسُ اذكُروا اللهَ اذكروا اللهَ جاءتِ الراجفةُ تَتْبَعُها الرادِفَةُ جاء الموتُ بما فيه جاء الموتُ بما فيه قال أُبَيٌّ قلْتُ يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ).

(اللهُ؛ اللهُ ربي ، لا أُشركُ به شيئًا).

 (دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ).

(اللهمَّ إنِّي أسْألُكَ بأنَّ لكَ الحَمدَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، المنَّانُ، بَديعُ السَّمواتِ والأرْضِ، ذا الجَلالِ والإكْرامِ، يا حَيُّ يا قَيُّومُ، إنِّي أسألُكَ).

(اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ).(اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ).

الديون دعاء سداد الديون دعاء سداد الديون مستجاب دعاء سداد الديون ولو كانت مثل جبل أحد فضل الدعاء يوم الجمعة دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا دعاء لقضاء الديون العاجلة دعاء الدين الذي لا يرد ساعة الإجابة من يوم الجمعة الدعاء يوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب السوبر| الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. وتعليق مثير من محاميه الإيطالي

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

قنوات مفتوحة.. طريقة مشاهدة مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز على النايل سات

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

صادمة للأحمر.. تسريب عقوبات كاف ضد الترجي قبل مواجهة الأهلي

كسر زجاج قطار تالجو الفاخر ناتج عن قيام أحد الأطفال العابثين برشق الحجارة

موضوعات متعلقة

بلغوا عن مروجيها ومهربيها.. خطباء الجمعة في السعودية يحذرون من خطر المخدرات

خطيب الجمعة بالأوقاف: الدين يقوى في وطن يحميه ويحمله

تحصين الذرية.. 3 أمور سنها النبي فلا تغفلها

الذكرى الثالثة لرحيل الطبلاوي.. كيف أصبح علامة بارزة في ترتيل وتلاوة القرآن؟

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

هل زار الإمام أحمد الرفاعي مصر ؟.. باحث صوفي يكشف بالأدلة والكرامات

ما معنى قوله تعالى: "وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَه"؟.. علي جمعة يجيب

الإيجار القديم حلال ولا حرام؟.. الأوقاف: أصول بالملايين عائدها 3 جنيهات.. وأزهريون: لولي الأمر حق التدخل لتطبيق العدالة

ترشيحاتنا

ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

أكتر فريق | تعليق مثير من شوبير عن الأهلي قبل مباراة السوبر

تعاطي المخدرات .. خطيب المسجد الحرام : مضارها الدينية والدنيوية لا تحصى

حظ سيئ يطارد باتشيكو مدرب بيراميدز أمام الأهلي قبل نهائي السوبر

هآرتس: تقديرات حماس بغزة نجحت وخلايا منظمة بدأت تنفذ عمليات الضفة

بيته قِبلة طلاب العلم |ذكرى ميلاد الشهاوي تجدّد سيرة شيخ الشافعية بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

أمريكية تطلب الطلاق لأغرب سبب: زوجي يطبخ لي طوال اليوم طعاما لذيذا

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

مع التقلبات الجوية.. هاني الناظر يقدم نصائح هامة لمرضى الحساسية الجلدية والصدرية والأنفية

فيديو

مش بنام وبتألم.. جوري بكر تكشف تعرضها للحسد بعد جعفر العمدة

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ