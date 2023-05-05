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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من أمريكا| وزيرة الهجرة : مصر وطن قوي بشعبه المتماسك ورئيسه وحكومته

صدى البلد

قالت السفيرة سها جندي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها سعيدة باللقاء مع برنامج "صالون سي سات" مع د. إسراء نوار، والذي جرى على هامش زيارتي لولاية كاليفورنيا، وحرصت من خلاله على أن أطمئنكم على مصر بلد الأمن والأمان والجمال والسلام، إنها الوطن الذي سيظل قويا بشعبه المتماسك والكل فيه يعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقيادة السياسية من أجل رفعة شأنه.

واضافت زيارتي لكاليفورنيا شهدت زخمًا بلقاء الجالية والمستثمرين وعدد من المسئولين الحكوميين بالولاية، وحضور حفل جمع تبرعات لشبكة ECN، لصالح مستشفي 57357، ولقائي باتحاد المصريين في الولايات المتحدة وزيارتي لمقر الابراشية المصرية بالولاية.

و تابعت جندي، عبرت عن سعادتي بمقابلة أهلنا من المصريين في الولايات المتحدة، من عدة ولايات بالغرب الأمريكي وعلى رأسها ولاية كاليفورنيا لأول مرة منذ تولي الوزارة، وسعيدة بلقائهم وجها وجها، عقب أن قابلتهم في "ساعة مع الوزيرة".

أوضحت في المقابلة انطباعاتي عن لقاء الجالية الذي حضره أكثر من 300 مواطن وهو أمر أسعدني كثيرا، وكان اللقاء عن مصر وما تحققه من إنجازات في مختلف المجالات.

تحدثنا عن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وأهمية دعم الهوية والثقافة المصرية بين أبنائنا بالخارج، ودور الحضارة المصرية القديمة التي علمت العالم كل فنون العلم والمعرفة.

أشرت في المقابلة، إلى دور السيد الرئيس وحرصه على إطلاق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، لتبادل المنافع مع الأشقاء في القارة السمراء، واعتزامنا إطلاق نسخة من مؤتمرات مصر تستطيع تحت عنوان: "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة في أفريقيا"، بالتزامن مع رئاستنا للكوميسا والنيباد.

تحدثنا في البرنامج أيضا، عن التنمية المستدامة وما حققته مصر في مختلف المجالات، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ، وجهود علماء وخبراء مصر بالخارج في التنمية، وكذلك الاستفادة من شباب الباحثين وإتاحة الفرصة لمشاركتهم  بخبراتهم، لأنهم المستقبل بما يملكونه من مثابرة وطموح.

كما تناول اللقاء الحديث عن إطلاق الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، تنفيذا لتوصيات ملتقى الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأعادني الحديث إلى ذكريات جميلة عن والدتي العظيمة، رحمة الله عليها، ووالدي ودعمه لنا في القراءة وتذوق السينما والرسم والنحت ومختلف المجالات الفنية.

وجهت الشكر للقائمين على تنظيم حملة تبرعات لمستشفي 57357 وما أسهموا به لعلاج أطفال السرطان في مصر.

يمكنكم مشاهدة اللقاء كاملا عبر الرابط:
https://youtu.be/bLQBHqw6dh8

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