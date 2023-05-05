ظهور مرض وبائي في دولة عربية وإجراءات عاجلة من وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة العراقية اليوم ، الجمعة، اتخاذ إجراءاتها الصحية للتعامل مع الحالات الوبائية من مرض السحايا، مؤكدة عدم تسجيل حالات وفاة بالمرض حتى الآن.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، للوكالة الرسمية: "وزارة الصحة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وحسب البروتوكولات المعمول بها للتعامل مع الحالات الوبائية، وباشراف ومتابعة شخصية من قبل وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي وبالتنسيق مع وزارة الصحة في إقليم كردستان".



وتابع: "تم تسجيل إصابات محدودة وقليلة في جميع المحافظات، وان مرض السحايا موجود أساساً، ومن الممكن أن تكون هناك إصابات في مناطق أخرى لكن الوضع الآن تحت السيطرة".



واستطرد: "جميع الحالات المسجلة تتلقى العلاج اللازم وتستجيب له، وأكثرها غادرت المستشفى بسبب تحسن الوضع الصحي للمصابين"، مؤكدا أن الوزارة لم تسجل الى الآن حالات شديدة او حالات وفاة".



ولفت الي ان وزارة الصحة اخذت بعض من العينات للمرضى المصابين لمعرفة اسباب انتشار مرض السحايا، موضحاً أن الوزارة تنتظر نتائج الفحوصات التي هي قيد الدراسة الوبائية وستعلن عن التفاصيل لاحقاً".

