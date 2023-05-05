العراق.. استهداف خلية إرهابية في كركوك

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، تفاصيل استهداف خلية إرهابية في كركوك.



بحسب قيادة العمليات المشتركة التي أصدرت بيان بتفاصيل العملية؛ قالت فيه "الحاقاً ببيان قيادة العمليات المشتركة أمس حول استهداف نسور الـ f16 خلية إرهابية في وادي الشاي، فقد أسفرت هذه العملية البطولية كما وعدنا شعبنا أمس بالكشف عن تفاصيلها عن قتل المجموعة الإرهابية وتدمير عدد من المضافات في وادي الشاي كما عثرت قوة مشتركة من أبطال قاطع عمليات كركوك على 3 جثث للإرهابيين بينها جثة ما يسمى شرعي كركوك وعدد من الأعتدة المختلفة والرمانات اليدوية ومبلغ مالي".

وشدد البيان علي استمرار القوات الأمنية في ملاحقة الخلايا الإرهابية في كل مكان حتى استئصال هذه الغدة السرطانية من البلاد، متعهدا" وستبقي جاهزة بمختلف صنوفها ومنظوماتها الاستخبارية وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ ما يوكل إليها من مسؤوليات وواجبات بإرادة رجال المنظومات الأمنية والاستخبارية.